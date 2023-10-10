Подмосковный теннисист стал призером международного турнира

Фото: пресс-служба Мимистерства физической культуры и спорта Московской области
На международном турнире «China junior J300 Beijing» по теннису Тимофей Дерепаско из Подмосковья выиграл две медали. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проходил с 2 по 8 октября в Пекине.
По итогам соревнований в одиночном разряде Тимофей прошел в четверть финале и в тяжелой борьбе с британцем завоевал «бронзу».
Также подмосковный и чешский теннисисты стали серебряными призерами в парном разряде, уступив в финале британским спортсменам.
Стоит отметить, что в полуфинале парного разряда Тимофей Дерепаско боролся против российского спортсмена Даниила Сарксяна.
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По итогам соревнований в одиночном разряде Тимофей прошел в четверть финале и в тяжелой борьбе с британцем завоевал «бронзу».
Стоит отметить, что в полуфинале парного разряда Тимофей Дерепаско боролся против российского спортсмена Даниила Сарксяна.
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Мира Полтева