Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Подмосковный теннисист стал призером международного турнира

Подмосковный теннисист стал призером международного турнира

10 октября 2023, 12:22
Фото: пресс-служба Мимистерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба Мимистерства физической культуры и спорта Московской области

На международном турнире «China junior J300 Beijing» по теннису Тимофей Дерепаско из Подмосковья выиграл две медали. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проходил с 2 по 8 октября в Пекине.

По итогам соревнований в одиночном разряде Тимофей прошел в четверть финале и в тяжелой борьбе с британцем завоевал «бронзу».



Также подмосковный и чешский теннисисты стали серебряными призерами в парном разряде, уступив в финале британским спортсменам.


Стоит отметить, что в полуфинале парного разряда Тимофей Дерепаско боролся против российского спортсмена Даниила Сарксяна.

Читайте также:

БК «Химки» с нелёгкой победы стартовал в новом сезоне Суперлиги

Сборная Подмосковья выиграла командное первенство России по бадминтону

ГК «Чеховские медведи» победил в чемпионате России астраханское «Динамо
#медали
#теннис
#подмосковье
#соревнования
#турнир
#китай
#серебро
#бронза
Читайте нас в
Исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам
10 октября 2023, 13:50

Фото: iStock/Rost-9D

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций отменил решение о допуске до международных турниров юношеских российских сборных из игроков не старше 17 лет. Об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис в социальной сети X.
Харрис отметил, что в УЕФА не нашли технического решения, которое позволяет командам РФ играть.

Напомним, Исполком УЕФА в конце сентября допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше семнадцати лет. Предполагалось, что мужские и женские команды проводили бы матчи без флага и гимна.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не верит в допуск Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) мужских и женских юниорских сборных России к отборочным турнирам предстоящего первенства Европы 2024 года.

Читайте также:

Журова усомнилась в допуске сборных РФ U-17 от УЕФА

На Украине потребовали исключить россиян из УЕФА

Олимпийским чемпионам выплатят по 500 тысяч рублей за пропуск ОИ-2024
#светлана журова
#уефа
#пропуск
#депутат
#рф
Читайте нас в
БК «Химки» с нелёгкой победы стартовал в новом сезоне Суперлиги
09 октября 2023, 18:28

Фото: Минспорт МО

Баскетбольный клуб «Химки» успешно стартовал в новом сезоне чемпионата Суперлиги. В домашнем матче химчане со счётом 71:70 взяли верх над клубом из Сургута «Университет-Югра», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Самым результативным игроком у победителей стал Илья Карпенков, набравший 18 очков. У Евгения Фидия – 13 очков, а у Александра Мальцева и Александра Гаврилова – по девять. 
 
Следующий матч БК «Химки» проведет в гостях в воскресенье, 15 октября. Соперником станет «СШОР-Локомотив» из Краснодара.

Читайте также:

В Котельниках прошел фестиваль по конному спорту для участников с ОВЗ

Сборная Подмосковья выиграла командное первенство России по бадминтону

В Дубне прошёл открытый чемпионат по бодибилдингу


 
#минспорт мо
#химки
#баскетбол
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Журова усомнилась в допуске сборных РФ U-17 от УЕФА
09 октября 2023, 16:45

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не верит в допуск Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) мужских и женских юниорских сборных России к отборочным турнирам предстоящего первенства Европы 2024 года.
По её мнению, российским спортсменам не стоит тешить себя ложными надеждами из-за большого количества стран-участниц, которые будут готовы бойкотировать соревнования в случае допуска сборных РФ.

«Думаю, что наши футбольные сборные никуда не вернутся. Там будут сплошные бойкоты, и организаторы пойдут на поводу у них, потому что все откажутся с нами играть. Или организаторы откажут нашим ребятам в визе, и они не смогут приехать на отборочные соревнования. Поэтому не надо тешить себя иллюзиями», — отметила в беседе с Газета.ру Журова.

Читайте также:

Глава UFC Уайт: Россияне могут выходить на бой с флагом страны

Роднина раскрыла, когда Сборную России вернут в международные турниры

Олимпийским чемпионам выплатят по 500 тысяч рублей за пропуск ОИ-2024
#соревнования
#россияне
#рф
#спорт
Читайте нас в
В Котельниках прошел фестиваль по конному спорту для участников с ОВЗ
09 октября 2023, 16:27

Фото: пресс-служба администрации городского округа Котельники

В городском округе Котельники состоялся XVIII Открытый Фестиваль «Золотая очень» по конному спорту для участников с ограниченными возможностями, сообщила пресс-служба администрации.
«Когда был организован первый фестиваль, никто не верил, что он будет востребован, но упорство и поддержка идеи развития спорта в таком формате сделали свое дело. Сегодня в мероприятии принимает участие более 400 человек, причем есть гости не только из регионов России, но и дружественных республик», – прокомментировал депутат Госдумы Роман Терюшков. 

За несколько лет соревнования развились до полноформатного фестиваля с множеством активностей. Любой желающий мог принять участие в понравившемся досуге и посмотреть захватывающее выступление участников.

Стоит отметить, что в этом году сюрпризом для спортсменов и гостей фестиваля было выступление телезвезду Эвелины Бледанс сыном Семеном. Они исполнили песню из кинофильма «Приключение Электроника».
 
Читайте также:

В Котельниках с начала года совершили 70 тыс поездок на арендованных самокатах

В Котельниках появится современная поликлиника


Благоустройство Кузьминского лесопарка в Котельниках продолжается
#фестиваль
#дело
#соревнования
#человек
#поддержка
#подмосковье
#котельники
Читайте нас в
Сборная Подмосковья выиграла командное первенство России по бадминтону
09 октября 2023, 15:20

Фото: Минспорт МО

Сборная Московской области одержала победу на командном первенстве России по бадминтону среди спортсменов до 15 лет. В общем зачёте команда обошла соперников из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
В составе подмосковной сборной выступили спортсмены «СШОР по игровым видам спорта» Марина Тарасова, Матвей Таволжанов и Алиса Макарова, а также воспитанники егорьевского УОР №5 Любовь Зубарь и Захар Кель
 
Всего за награды боролись 11 сборных команд из разных регионов России. По итогам соревнований сборная региона под руководством главного тренера Сергея Кучерова завоевала золотые награды.
 
Командное первенство России по бадминтону проходило 7-8 октября в Нижегородской области.

Читайте также:

В Дубне прошёл открытый чемпионат по бодибилдингу

Видновская «Спарта энд К» обыграла в баскетбольной премьер-лиге «Самару»

ГК «Чеховские медведи» победил в чемпионате России астраханское «Динамо»

 

 
 
#минспорт мо
#первенство
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Дубне прошёл открытый чемпионат по бодибилдингу
09 октября 2023, 14:54

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В дубнинском ДК «Октябрь» состоялся XVI Открытый чемпионат города Дубны по бодибилдингу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
50 спортсменов с разных уголков России приняли участие в соревнованиях. Оценка участников в номинациях по бодибилдингу, бодифитнесу и бикини определялась по 17 категориям.
 
Подмосковный спортсмен Евгений Клочков стал абсолютным победителем, а Оксана Симанова из Дубны заняла пятое место.
 
Стоит отметить, главной целью ежегодных соревнований является привлечение молодого поколения к занятиям различными видами спорта. Кроме этого чемпионат по бодибилдингу всегда вызывает интерес у жителей Подмосковья.
 
Читайте также:

Глава городского округа Дубна принял присягу в торжественной обстановке

Глава Дубны Тихомиров ответил на вопросы работников НПО «Атом»

Студент из Дубны предложил дешевый способ диагностики инфекционных болезне
#чемпионат
#спортсмен
#дубна
#дк
#московская область
#подмосковье
#спортсмены
Читайте нас в
Бывший замгендиректора «Спартака» Кузьмичев: «Черчесов — крепкий тренер»
09 октября 2023, 14:32

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев назвал Станислава Черчесова крепким тренером и допустил возможность его успешной работы в «Спартаке».
«Станислав Саламович — крепкий тренер. В его штабе большой объём работы делал Мирослав Ромащенко. Сможет ли Черчесов компенсировать потерю в своем тренерском штабе? Это может сказаться. В целом, Черчесов — один из сильнейших российских тренеров. Вполне возможно у Станислава Саламович получится в «Спартаке», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков заявил о том, что новость о возможном возвращении юношеских сборных по футболу на международные соревнования, является радостной.

Читайте также:

«СЭ»: полузащитника Макарова временно отстранили от тренировок «Динамо»

Экс-президент «Локомотива» Смородская: «Рано называть переход Захаряна ошибкой»

Тренер Кирьяков поддержал возможный допуск юношей ФИФА к соревнованиям
#спорт
#тренер
#футбол
Читайте нас в
Видновская «Спарта энд К» обыграла в баскетбольной премьер-лиге «Самару»
09 октября 2023, 11:28

Фото: Сайт ЖБК «Спарта энд К»

Женский баскетбольный клуб «Спарта энд К» из подмосковного Видного одержала победу в домашнем матче премьер-лиги против «Самары». Об этом сообщается на сайте подмосковной команды. Счёт игры – 71:58.
В активе воспитанницы клуба 2001 года рождения Анны Кузнецовой – 26 очков и семь результативных передач. Это её персональный рекорд и высшее снайперское достижение нынешнего чемпионата. 
 
Следующий матч «Спарта энд К» проведёт на выезде. В пятницу, 13 октября, подмосковные баскетболистки встретятся в столице с МБА.

Читайте также:

Спортсмены из Подмосковья завоевали восемь медалей по конькобежному спорту

ГК «Чеховские медведи» победил в чемпионате России астраханское «Динамо»

Две пары подмосковных фигуристов первенствовали на мемориале Панина-Коломенкина
 

 
#спорт
#баскетбол
#чемпионат россии
#видное
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
ГК «Чеховские медведи» победил в чемпионате России астраханское «Динамо»
09 октября 2023, 11:22

Фото: Минспорт МО

Гандболисты «Чеховских медведей» обыграли в Астрахани в матче чемпионата России по гандболу в Суперлиге местное «Динамо».
К концу первой половины игры преимущество было на стороне гостей – 14:17. После этого «Медведи» лишь увеличили разрыв. Итог встречи – 28:33 (14:17).  

Самыми результативными игроками у подмосковных гандболистов стали Александр Ермаков и Александр Котов. Оба отправили в ворота соперника по пять мечей. 

Следующий матч «Чеховские медведи» проведут в белорусском Могилёве в рамках SEHA – Gazprom League 11 октября.

Читайте также:

Спортсмены из Подмосковья завоевали восемь медалей по конькобежному спорту

Мытищинский стадион «Труд» ждёт масштабная реконструкция

Две пары подмосковных фигуристов первенствовали на мемориале Панина-Коломенкина
 
#минспорт мо
#гандбол
#чеховские медведи
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Достижения.рф