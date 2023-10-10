Подмосковный теннисист стал призером международного турнира

На международном турнире «China junior J300 Beijing» по теннису Тимофей Дерепаско из Подмосковья выиграл две медали. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир проходил с 2 по 8 октября в Пекине.По итогам соревнований в одиночном разряде Тимофей прошел в четверть финале и в тяжелой борьбе с британцем завоевал «бронзу».









Также подмосковный и чешский теннисисты стали серебряными призерами в парном разряде, уступив в финале британским спортсменам.



