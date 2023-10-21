Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу над «Тулицей»

Фото: Александр Валуев
Команда Суперлиги «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 обыграла «Тулицу» из Тульской области.
Матч прошёл в рамках 4-го тура Чемпионата России по волейболу на площадке подмосковного клуба в Одинцово.
«Заречье-Одинцово» — российский женский волейбольный клуб из Московской области. Основан в 1987 году. Клуб дважды выигрывал чемпионат России по волейболу среди женских команд, Шестикратный обладатель Кубка России и обладатель Кубка Вызова.
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«Я хотел бы отметить наш подход именно к этой игре. В первых трех играх мы почему- то гнались за нашим соперником, чересчур сильно их изучали. Это нас отвлекало от игры. Мы сконцентрировались на своих вопросах, связанных с нашей игрой», – рассказал главный тренер ВК «Заречье-Одинцово» Андрей Ноздрин.
«3 красивых партии против гостей из Тульской области завершились в нашу пользу! Отдельно отмечу игру Марии Халецкой – опытной волейболистки, перешедшей к нам из московского «Динамо»», – отметил депутат Госдумы Сергей Колунов.
«Мы сыграли очень собранно. Мы вцепились с первых мячей и не отпускали до конца, не теряли концентрацию. Мы верили в себя и победили», –говорит диагональная «Заречья-Одинцово» Мария Халецкая.25 октября пройдёт встреча подмосковных волейболисток с краснодарским «Динамо» на выезде.
«Заречье-Одинцово» — российский женский волейбольный клуб из Московской области. Основан в 1987 году. Клуб дважды выигрывал чемпионат России по волейболу среди женских команд, Шестикратный обладатель Кубка России и обладатель Кубка Вызова.
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Мария Фирсова