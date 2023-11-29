Подмосковный яхтсмен Комиссаров выиграл «Черноморскую регату»

Фото: Минспорт МО
Подмосковный яхтсмен Сергей Комиссаров завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту в классе «Лазер-стандарт». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Черноморская регата» – заключительный этап отбора в сборные России. Она также завершает сезон для спортсменов олимпийских и молодёжных классов.
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