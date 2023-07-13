Подмосковным тренерам вручили жилищные сертификаты по социальной ипотеке

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«Хочу поблагодарить каждого из вас от лица губернатора Андрея Воробьёва. Тренер – первый человек, которого встречают на своём спортивном пути наши будущие чемпионы. От вас зависит то, захочет ли ребёнок дальше заниматься спортом. Надеемся, что новые условия помогут вам жить в комфорте и так же успешно тренировать наших детишек», – сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.По условиям программы её участники получают от региона 50% стоимости в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет им ежемесячно выплачивают компенсацию суммы основного долга. Получатели лишь гасят проценты по кредиту.
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