Подмосковный атлет пробежал марафон от Серебряных Прудов до Коломны

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Подмосковный спортсмен Виктор Муравлёв пробежал ультрамарафон от музея маршала Чуйкова в Серебряных Прудах до Пятницких ворот в Коломне.
Подмосковный спортсмен Виктор Муравлёв пробежал ультрамарафон от музея маршала Чуйкова в Серебряных Прудах до Пятницких ворот в Коломне.
Дистанция забега превысила 123 км. Его маршрут проходил через шесть населённых пунктов, составляющих так называемый «Маршальский треугольник».
На преодоление дистанции атлет потратил 17 часов 44 минуты, в том числе на чистый бег – 11 часов 44 минуты.
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Дистанция забега превысила 123 км. Его маршрут проходил через шесть населённых пунктов, составляющих так называемый «Маршальский треугольник».
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Лора Луганская