Подольские футболисты представят Подмосковье на I Всероссийском турнире школьных клубов

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Команда средней школы №18 им. Подольских курсантов из города Подольска будет представлять Подмосковье на первых Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд спортклубов общеобразовательных организаций. Турнир «Школьная футбольная лига Российского футбольного союза» РФС проведёт с 20 по 24 сентября в столичном спорткомплексе «Лужники», сообщили в пресс-службе организации.
«Турнир обозначит создание единой системы соревнований по футболу среди школьников, что позволит приобщить к активному образу жизни и систематическим занятиям спортом ещё больше детей и подростков. Сейчас футбольные лиги для школьников проводятся в 12 регионах России. Представитель Московской области войдет в число 96 команд, 1,2 тыс мальчиков и девочек из 65 регионов, которые соберутся в «Лужниках», – говорится в сообщении.В структуре новых всероссийских футбольных соревнований для школьных команд предусмотрены внутришкольный и муниципальный этапы, а также региональные финалы. Во всероссийском финале будут участвовать победители школьных лиг регионов.
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Лора Луганская