Полузащитник «Динамо» Норманн, покинувший Россию из-за БПЛА, будет играть за саудовский «Аль-Раед»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Покинувший Россию из-за атак украинских беспилотников норвежский полузащитник Матиас Норманн подписал контракт с саудовским «Аль-Раедом». Об этом говорится на странице футбольного клуба в соцсети X.
Пока неизвестно, на какой срок подписано соглашение с 27-летним футболистом.
Ранее сообщалось, что Норманн покинул Россию из-за участившихся атак украинских БПЛА. При этом, права на спортсмена принадлежат футбольному клубу «Ростов». В связи с этим московский «Динамо», за который играл Норманн, совместно с «Ростовом» собирались подать на него в суд.
Матиас Норман вернулся в Россию в 2022 году, после года игры за английский «Норвич». Тогда он заявил, что возвращение в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) станет для него лучшей спортивной возможностью.
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Ранее сообщалось, что Норманн покинул Россию из-за участившихся атак украинских БПЛА. При этом, права на спортсмена принадлежат футбольному клубу «Ростов». В связи с этим московский «Динамо», за который играл Норманн, совместно с «Ростовом» собирались подать на него в суд.
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Анастасия Чинкова