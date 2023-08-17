Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов станет игроком турецкого клуба «Бешикташ»

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Московский ЦСКА полностью согласовал сделку с клубом «Бешикташ» по переходу 25-летнего полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в турецкий клуб. Игрок уже вылетел в Стамбул для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.
Трансферный контракт еще не вступил в силу. Когда все формальности будут улажены и казахстанский полузащитник станет полноценным игроком «Бешикташа», Брейдо обещал сразу же сообщить об этом. В прошлом сезоне в составе ЦСКА Зайнутдинов провел в чемпионате России 27 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.
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