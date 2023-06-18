Португальцы разгромили боснийцев в отборочном матче Евро-2024

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Матч, который состоялся в группе J в Лиссабоне, закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Первый гол был забит на 44-й минуте благодаря усилиям Бернарду Силва. Затем Бруну Фернандеш увеличил преимущество своей команды, забив два гола (на 77-й и 90+3-й минутах). Заметим, что капитан португальской команды Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут, но ни разу не отличился.
По состоянию на данный момент, в турнирной таблице группы J на первом месте располагается Португалия с 9 очками. За ней следуют Словакия (7 очков), Люксембург (4), Босния и Герцеговина (3), Исландия (3) и Лихтенштейн (0).
Также стоит упомянуть, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА выпустили совместное заявление, в котором было объявлено об отстранении российских футбольных команд и клубов от участия в международных турнирах на неопределенный срок в связи с событиями в Украине.
Ранее футболистки петербургского «Зенита» одержали победу над московским ЦСКА в матче за женский Суперкубок России. Игра состоялся 17 июня на стадионе клуба ЦСКА в Москве.