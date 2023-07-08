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Поздняков: Россия не получала приглашения к участию в Азиатских играх

08 июля 2023, 21:46

Фото: iStock/vchal

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что не получал никаких приглашений для участия в Азиатских играх 2023 года. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Ранее появилась информация о том, что около 500 российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и вне медального учёта выступят на летних Азиатских играх в Китае.

"Заявление представителя ОСА (Олимпийского совета Азии) о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации Международного олимпийского комитета, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев. На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла. До начала этих соревнований остается совсем немного времени, возникают вопросы относительно перспектив полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимого результата. Не говоря уже обо всех организационных, финансовых, логистических и прочих условиях такой поездки", – заключил Поздняков.


Летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в Китае.

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#Олимпийскийкомитет
#Азиатскиеигры
#сборнаяРоссии
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Британский архиепископ Коттрелл назвал слова из молитвы «Отче наш» проблемными
09 июля 2023, 02:29

Фото: iStock/Photoboyko

Архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл заявил, что термин «отец» в молитве «Отче наш» вносит в нее «патриархальное звучание», сообщает The Guardian.
На заседании Генерального синода Англиканской церкви он отметил, что для многих верующих это слово будет вызывать ассоциации с их родителями.

«Я осознаю, что термин „отец“ вызывает сложности у тех, чьи отношения с земными отцами были разрушительными и обидными», — разъяснил он. Архиепископ отметил проблемность некоторых выражений из молитвы «Отче наш».
Священник также подчеркнул, что негативный контекст в этом слове могут увидеть те, кто столкнулся с трудностями из-за патриархального образа жизни.

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#Великобритания
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Военкор Руденко: из вернувшихся на Украину командиров «Азова» создадут медийный проект
09 июля 2023, 02:22

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале предположил, что возвращение на Украину бывших руководителей «Азова» (организация, запрещенная в России и признанная террористической) может стать основой для создания медиа-проекта.
Он утверждает, что целью такого проекта будет отвлечение внимания общественности от потенциального поражения Киева в конфликте.

«Пока аудитория будет вовлечена в это, могут произойти перемены в направлении мира и капитуляции киевского режима», — указал Руденко.
Он также отметил, что российские спецслужбы располагают большим объемом информации о «азовцах», вернувшихся из Турции. Руденко выразил уверенность в том, что этих данных будет достаточно, чтобы они «оставались спокойными даже в Киеве».

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#Азов
#СВО
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Депутат Госдумы Белик: слова Эрдогана не означают содействия во вступлении Украины в НАТО
09 июля 2023, 02:10

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что утверждения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о достойности Украины стать членом НАТО не обязательно означают, что Анкара будет активно поддерживать принятие этой страны в альянс, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что существует разница между признанием достоинств Украины к членству в НАТО и активной ролью в её включении в альянс. Белик подчеркнул, что заявления о поддержке часто ограничиваются только словами. Он также отметил, что Эрдоган стремится выступить в роли посредника между сторонами конфликта, приоритетом для которого являются национальные интересы и собственные амбиции.

«Высказывания турецкого лидера о поддержке Украины соответствуют линии, которую преследуют страны НАТО, но это не гарантирует, что результаты этих переговоров как-то повлияют на общую ситуацию», — заметил он.
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#Госдума
#НАТО
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В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы», посетителей эвакуировали
09 июля 2023, 01:34

Фото: istockphoto / MIKHAIL GALYSHEV

Телеканал 360 сообщил в своем телеграм-канале о происшествии на «Солнце Москвы» на ВДНХ, связанном с замыканием, в результате которого пришлось эвакуировать посетителей.
В пресс-службе аттракциона подтвердили временную приостановку его работы. Однако, как они уточнили, причиной остановки стала не техническая поломка колеса обозрения.

«Аттракцион находится в исправном состоянии и завтра продолжит работу в соответствии с расписанием», — цитирует РИА Новости пресс-службу аттракциона.
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#аттракционы
#ВДНХ
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Telegraph: Германия готовится отсрочить заявку Украины на членство в НАТО
09 июля 2023, 01:24

Фото: iStock/bluejayphoto

Как сообщает британская газета Telegraph, ссылаясь на источники в НАТО, Германия планирует на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля выступить за отсрочку вступления Украины в НАТО. Причина в том, что Берлин опасается, что это может спровоцировать конфликт с Россией.
«Берлин предпочитает более осторожный подход к вопросу о предоставлении немедленного членства... Он хочет выделить время для разработки мер безопасности, которые фактически ограничат членство», — цитирует издание своего источника.
Собеседник издания подчеркнул, что Германия не желает, чтобы Владимир Путин мог проверить действие 5-ой статьи, согласно которой любое нападение на страну-члена НАТО может привести к военной поддержке от других членов альянса.

Источник также утверждает, что Германия воспользуется саммитом в Вильнюсе, чтобы призвать других членов альянса сфокусироваться на предоставлении Украине гарантий безопасности, вместо обсуждения ее присоединения к НАТО.

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#Германия
#Украина
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На Ленинградском шоссе в Москве автобус столкнулся с грузовиком
09 июля 2023, 01:14

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Автобус и грузовик столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве. Это привело к 12 пострадавшим, пишет ТАСС.
Отмечается, что ДТП произошло в районе дома 112/1. Двое пострадавших были направлены в больницу, в то время как остальные получают медицинскую помощь на месте происшествия. После осмотра врачами 13-летняя девочка также была госпитализирована. Экстренные службы отмечают, что число госпитализированных может возрасти.

Движение по участку дороги, где произошла авария, в направлении центра города затруднено.

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#ДТП
#автобусы
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Минобороны сообщило об уничтожении склада хранения снарядов для РСЗО HIMARS в ДНР
09 июля 2023, 00:44

Фото: iStock/vadimrysev

Официальный представитель российского Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении арсенала, где хранились снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, в Донецкой народной республике (ДНР).
«На территории Михайловки в ДНР был уничтожен склад, в котором хранились снаряды для залповой системы HIMARS», — уточнил он.
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#HIMARS
#СВО
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Министр обороны Украины Резников заявил о поставке противоминных кораблей от Нидерландов
09 июля 2023, 00:29

Фото: iStock/TebNad

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе телевизионного интервью заявил о том, что Нидерланды предоставят противоминные корабли Киеву, передает РИА Новости.
Резников подчеркнул, что противоминные суда уже являются частью украинского флота. Он упомянул, что два таких корабля уже находятся в Британии под украинским флагом и с украинскими командами.

Он также сообщил о предстоящей передаче противоминных кораблей от Нидерландов.

«Только подводные лодки ещё в пути», — заключил он.
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#Нидерланды
#Украина
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Демонстранты в немецком городе Гиссен ранили более 20 правоохранителей
09 июля 2023, 00:03

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Во время акции протеста эритрейцев в германском Гиссене были ранены 22 сотрудника правоохранительных органов, сообщает немецкое издание Tagesschau.
В городе Гиссен, расположенном в Германии, проходил фестиваль, организованный сообществом Эритреи. Участники акции начали бросать камни и дымовые шашки. Для пресечения действий демонстрантов, полиция использовала слезоточивый газ и водометы. Итогом конфронтации стали 200 задержанных и 60 человек, помещенных под стражу.

Министр внутренних дел земли Гиссен, где произошел инцидент, Петер Бойт призвал немецкое правительство обратиться к послу Эритреи.

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#демонстранты
#Германия
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