Поздняков: Россия не получала приглашения к участию в Азиатских играх

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что не получал никаких приглашений для участия в Азиатских играх 2023 года. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Ранее появилась информация о том, что около 500 российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и вне медального учёта выступят на летних Азиатских играх в Китае.
Летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в Китае.
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"Заявление представителя ОСА (Олимпийского совета Азии) о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации Международного олимпийского комитета, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев. На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла. До начала этих соревнований остается совсем немного времени, возникают вопросы относительно перспектив полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимого результата. Не говоря уже обо всех организационных, финансовых, логистических и прочих условиях такой поездки", – заключил Поздняков.
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Анастасия Чинкова