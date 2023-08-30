Практически у всех хоккеистов ХК «Толпар» обнаружили допинг

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7 хоккеистов «Толпара» РУСАДА обвинило в применении допинга ещё весной. В апреле 2023 года руководство клуба инициировало собственное расследование и отправило на анализы всю команду. Информация о внутренней проверке долгое время не обнародовалась. Параллельно с этим через несколько дней сотрудники РУСАДА взяли тесты на допинг у 10 хоккеистов команды, но официальных данных с тех пор всё ещё нет. В команде предполагают, что о них станет известно в сентябре.
Игроки начали жаловаться на проблемы со здоровьем и отсутствие аппетита. Но разбираться начали только после получения положительных допинговых проб.
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