Практически у всех хоккеистов ХК «Толпар» обнаружили допинг

Подмосковные Люберцы стали обладателем Кубка Губернатора Московской области по спортивной гимнастике по итогам общекомандного зачёта.

По итогам соревнований по спортивной гимнастике второе место занял городской округ Подольск, а третье место по общекомандному зачёту у округа Электросталь, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортивные соревнования проходили в Наро-Фоминском городском округе на базе спортивного комплекса «Трудовые резервы» в период с 22 по 27 августа.

Узнать подробности спортивных соревнований можно на официальном сайте.

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