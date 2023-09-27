Предприниматель Шишкарев: Не вижу у «Спартака» будущего с Абаскалем — он бездарь

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Говоря о «Спартаке», Шишкарев отметил, что с нынешним тренером Абаскелем, у клуба нет будущего.
«Потому что он клоун. Разговаривает сам с собой, у него театр одного актера, как будто он перед зеркалом выступает. Это бездарь, он отрабатывает непонятно что. И чем быстрее «Спартак» с ним расстанется, тем быстрее заиграет на чемпионском уровне», — цитирует предпринимателя «РБ Спорт».
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