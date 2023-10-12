Представители почти 80 регионов собрались на всероссийский спортивный форум в Долгопрудном

Серебряно-Прудские гандболистки приняли участие в Первенстве Московской области по гандболу среди девушек до 17 лет в Егорьевске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.

Соревнования проходили в спорткомплексе «Дворец спорта Егорьевск» с 4 по 6 октября.





В Первенстве приняли участие шестьподмосковных команд из Егорьевска, Серебряных Прудов, Истры, Протвино и Звенигорода.





По результатам трехдневных игр команда СШ «Юность» из Серебряных Прудов заняла пятое место по подсчитанным очкам.





Стоит отметить, что второй круг первенства Московской области пройдет в начале 2024 года в Звенигороде.



