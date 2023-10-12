Представители почти 80 регионов собрались на всероссийский спортивный форум в Долгопрудном

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
Участников Всероссийского форума школьных и студенческих спортивных клубов почти из 80 регионов России собрались в ФСК «Салют» в Долгопрудном. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Преподаватели физкультуры школ и колледжей страны перенимают опыт на многочисленных мастер-классах, которые проводят спортсмены с мировыми именами. Форум стартовал под девизом «Za спортивное будущее: обучение – воспитание – спорт». Он проходит третий год подряд в различных регионах, в этом году – в Подмосковье.
В каждом из 15 мастер-классов по футболу, хоккею, гимнастике, спортивному туризму, шахматам, киберспорту, самбо, настольному теннису, дрон-рейсингу участвовали известные спортсмены и заслуженные тренеры. Практическое занятие по биатлону провёл четырёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Александр Тихонов.
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«Сегодня преподаватели физкультуры проходят мастер-классы от всероссийских спортивных федераций и знаменитых спортсменов. Цель – обмен опытом и развитие школьных спортивных клубов», – сказал исполняющий обязанности директора Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Минпросвещения России Сергей Таиров.
«Биатлон – отличная подготовка будущих защитников Отечества. Он учит обращению с оружием и тренирует выносливость. Раньше основы военного дела были в школьной программе, и я очень хотел возродить этот предмет. Рад, что мои мечты сбываются. В школах эти уроки должны быть обязательно», – отметил Тихонов.После завершения работы форума участники разъедутся по своим регионам и будут применять опыт, полученный в Долгопрудном.
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Лора Луганская