Президент Федерации борьбы России прокомментировал отказ украинцев жать руки россиянам

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Украинские спортивные чиновники рекомендовали своим борцам, участвующим в юниорском чемпионате мира, отказаться от традиционных рукопожатий перед и после схватки, если соперником будет россиянин. Это решение прокомментировал президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Маммиашвили.
В апреле Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Еще до этого комитет по делам молодежи и спорта Верховной рады Украины обращался к различным международным спортивным федерациям с предложением отменить обязательные поклоны и рукопожатия в тех турнирах, где украинцы выступают вместе с россиянами и белорусами. Международные спортивные организации такого решения не приняли, но украинские спортивные чиновники практически заставили своих спортсменов отказаться от обмена приветствиями с россиянами.
Комментируя это решение, Михаил Маммиашвили с горечью констатировал, что безумию нет предела. Он отметил, что российская сторона не собирается жаловаться по этому поводу. Надо просто быть сильными и побеждать на борцовском помосте. А спорт должен быть вне политики, о чем украинцы, да и многие спортивные чиновники из других стран давно уже забыли.
Ранее Михаил Маммиашвили прокомментировал состав на молодежный чемпионат мира, заявленный сборной Франции. В команду вошли исключительно этнические чеченцы. Президент Федерации борьбы России с юмором отметил, что здесь как раз все на своих местах. Французы пусть ходят по гей-парадам, а чеченцы вместо них будут заниматься мужским делом — бороться.
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Комментируя это решение, Михаил Маммиашвили с горечью констатировал, что безумию нет предела. Он отметил, что российская сторона не собирается жаловаться по этому поводу. Надо просто быть сильными и побеждать на борцовском помосте. А спорт должен быть вне политики, о чем украинцы, да и многие спортивные чиновники из других стран давно уже забыли.
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Александр Бойцов