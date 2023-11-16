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Президент ФИАС Шестаков заявил о рывке развития самбо

16 ноября 2023, 18:01
Фото: istockphoto.com/Venerala

Фото: istockphoto.com/Venerala

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков заявил, что самбо как вид спорта за последние годы сделал огромный рывок в развитии, и продолжит развиваться и далее.
Он также объявил, что основным достижением вида спорта явилось получение ФИАС признания Международного олимпийского комитета.

«Несколько дней назад завершился чемпионат мира по самбо в Ереване, за которым в прямом эфире на каналах «Евроспорт», «Матч ТВ» и на национальном телевидении наблюдали жители 68 стран. Эти цифры говорят сами за себя и наглядно демонстрируют рост популярности нашего вида спорта во всем мире. Сегодня самбо развивается на пяти континентах, более чем в 130 странах мира. Мы набрали ход и идём вперед семимильными шагами», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Шестаков.


Специалист также выразил уверенность в том, что самбо обязательно попадёт в программу Олимпийских игр.

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#самбо
#спорт
#россия
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Хоккеист Каменев: Философия СКА – агрессивный хоккей
16 ноября 2023, 15:55

Фото: istockphoto.com/allanswart

Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев раскрыл систему игры команды.
«Система СКА — это философия команды, которая подразумевает агрессивный, атакующий хоккей. В этом заключается система Романа Ротенберга. Были проблемы в обороне, индивидуальные ошибки, удаления. Сейчас всё это убирается, и система начинает работать. Зрелищный хоккей — вот направление СКА», — высказал в беседе с «РБ Спорт» Каменев.

Он отметил, что такая агрессивная тактика требует полного взаимопонимание между игроками команды, что очень сложно достичь.

Ранее хоккеист Никита Филатов усомнился в перспективах «Торпедо» в нынешнем сезоне КХЛ пройти во второй тур.

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#спорт
#хоккей
#кхл
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Агент Барбоза: «Все выделяющиеся в РПЛ футболисты под пристальным вниманием»
16 ноября 2023, 15:43

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что все российские футболисты, которые выделяются в РПЛ своим профессионализмом, находятся под наблюдением различных иностранных клубов.
«Не знаю, какой французский клуб сделал предложение Мостовому летом, но за ним следят в Европе, и не только во Франции. Скауты просматривают всех талантливых футболистов крупных чемпионатов. В России немало игроков, которые привлекают внимание большого количества европейских скаутов. Все футболисты, которые сейчас выделяются в РПЛ, находятся под пристальным вниманием. В Европе следят за российским рынком», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Барбоза.

Он добавил, что Мостовой является очень перспективным игроком и допустил его возможный отъезд.

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#спорт
#клуб
#рпл
#уход
#футбол
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Турнир памяти Евгении Скопцовой в Дубне собрал более 100 фехтовальщиков
16 ноября 2023, 15:00

Фото: администрация г. о. Дубна

Более 100 участников собрал в Дубне шестой турнир по фехтованию памяти мастера спорта международного класса Евгении Скопцовой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Соревнования проходили в спорткомплексе «Волна». Спортсмены приехали из Москвы, Подмосковья, Нижегородской области, Костромы и Тулы. Главным судьёй турнира выступил Александр Лапин.

Высокие результаты показали 13-15 летние фехтовальщики из Дубны. Они выиграли в разных возрастных категориях две золотые и бронзовую медали. 

После ухода из большого спорта двукратная чемпионка СССР Скопцова жила в Дубне, преподавала физкультуру в школе №5, была одной из основательниц школы по фехтованию в городе. В октябре 2002 года Евгения погибла в результате теракте на Дубровке.

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#спорт
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Команда Егорьевска победила в Национальной студенческой футбольной лиги
16 ноября 2023, 12:21

Фотопресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Команда «Мастер-Сатурн» из Егорьевска стала победителем Национальной студенческой футбольной лиги. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проходил с 12 по 15 ноября в Ессентуках в Ставропольском крае. 

Всего в национальной лиге приняли участие 6 команд-победительниц регионального этапа со всей России.

Во время групповых игр турнира сборная Московской области одержала победы над командами из Перми, Урала, Бурятии, Сибири и Воронежа тем самым спортсменки вышли в финал лига.

На финальном матче девушки играли против команды из Казанского национального исследовательского технологического университета. Команды не уступали друг другу на протяжении всей игры и шли со счетом 0:0. На последних минутах матча Софья Немцева из подмосковного «Мастер-Сатурн» забила гол и принесла победу своей команде.

Стоит отметить, что лучшими игроками  национальной лиги стали подмосковные спортсменки Маргарита Литвиненко и Кристина Петкус.

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#подмосковье
#турнир
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#футбол
#спортсмены
#соревнования
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Подмосковные спортсмены выиграли семь медалей на Кубке России по стрельбе
16 ноября 2023, 09:33

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Семь медалей завоевали подмосковные спортсмены на Кубке России и всероссийских соревнованиях по стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили с 5 по 12 ноября в Костроме.

Свыше 240 спортсменов из 25 регионов России приняли участие в  Кубке России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия. Они боролись в 10 направлениях стрельбы.

Спортсмены из Московской области завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Победителями соревнований стали Анастасия Сорокина в  упражнении «пневматическая винтовка, 10 метров, 60 выстрелов стоя» и Денис Букин в «малокалиберная винтовка, 3 положение, 50 метров».

Среди смешанных пар «серебро» выиграли Софья Никулина и Кирилл Тимофеев в упражнении «пневматический пистолет, 10 метров». Также на третьем месте дисциплины расположились Егор Моисеев и Полина Туруло.

Стоит отметить, что бронзовыми призерами стали Софья Никулина,   Полина Левченко и Тимур Берлинский. Спортсмены стали обладателями бронзовых медалей в упражнениях «пневматический пистолет, 10 метров, 60 выстрелов» и «малокалиберная винтовка, 3 положение, 50 метров»среди мужчин и женщин.

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#московская область
#медали
#пистолет
#соревнования
#спортсмены
#стрельба
#кубок россии
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Паралимпийский комитет отказался принуждать россиян к осуждению военной спецоперации
Международный паралимпийский комитет не стал трепать от россиян осуждение СВО
15 ноября 2023, 20:13

Фото: istock / Naypong

​Международный паралимпийский комитет (IPC) в критериях допуска к Играм в Париже не стал требовать от российских спортсменов обсуждения специальной военной операции. Об этом рассказал Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, сообщает ТАСС.

«Слава богу, нет требования осудить СВО, все остальные выполнить реально. Если ребята пройдут отбор, то они выступят на Паралимпиаде в Париже», — заявил президент ПКР в ходе пресс-конференции в ММПЦ МИА «Россия сегодня».
В прошлом году МПК не допустил спортсменов из России к соревнованиям на Играх-2022. Сначала российским спортсменам позволили выступать в нейтральном статусе, но позже решение изменили.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября в 2024 году.

Ранее сообщалось, что журналист Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале грубо оскорбил комментатора телекнаала «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#россия
#хк паралимпийские игры
#операции
#сво
#спорт
#спортсмены
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«Полное г...»: Губерниев грубо оскорбил комментатора «Матч ТВ»
Губерниев грубо оскорбил футбольного комментатора «Матч ТВ» Шнякина
15 ноября 2023, 19:45

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Журналист Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале оскорбил комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина. Комментаторы не согласились с тем, что он попал в номинацию премии ТЭФИ. Недоумевание также выразил Шнякин, который комментировал финальный матч ЧМ по футболу вместе с Романом Трушечкиным.

«Кстати, Рома Трушечкин — комментатор хороший, просто компания у него была полное говно… Рома, держись», — написал паст Губерниев.
Передачи «Катар-2022. Все на футбол» и «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» оказались в тройке финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте».  Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев номинированы в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Комментаторы финала чемпионата мира 2022 года между Аргентиной и Францией Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин в список не попали.

Ранее Хоккеист Никита Филатов выразил сомнения в перспективах «Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги пройти во второй тур. Он заявил, что вероятность прохождения «Торпедо» выше второго раунда крайне мала. Подробнее ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#футбол
#кхл
#журналист
#матч
#биатлон
#программа
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В Лобне после капремонта открыли стадион «Труд»
15 ноября 2023, 18:53

Фото: телеграм-канал Вадима Лебедева

В городском округе Лобня для посетителей после реконструкция открыли стадион «Труд». Работы полностью завершены, сообщил замглавы муниципалитета Вадим Лебедев.
«Теперь все желающие могут заниматься физкультурой и спортом на преображённом поле, беговых дорожках, площадках для воркаута и баскетбола», – написал Лебедев в своём телеграм-канале.
Отмечается, что на стадионе можно будет проводить соревнования разных уровней. На объекте уложили искусственный газон и резиновое покрытие, выровняли беговые. Там также построили раздевалки, обновили трибуны. 
 
Работы на стадионе проводились по госпрограмме «Спорт Подмосковья». В 2023 году по этой программе в регионе будет капитально отремонтировано пять стадионов, четыре спорткомплекса с бассейнами и ФОК.

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#капремонт
#спорт
#физкультура
#подмосковье
#московская область
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Хоккеист Филатов усомнился в прохождение «Торпедо» дальше второго тура
15 ноября 2023, 15:49

Фото: istockphoto.com/JohnAlexandr

Хоккеист Никита Филатов усомнился в перспективах «Торпедо» в нынешнем сезоне КХЛ пройти во второй тур.
«Маловероятно, что «Торпедо» пройдёт дальше второго раунда. Я буду переживать и болеть за «Торпедо», но есть банальные ограничения в виде глубины состава и уровня исполнителей. В НХЛ это возможно, так как все клубы максимально приближены друг к другу по бюджету. А здесь мы говорим о разнице в зарплатной ведомости в два раза. В такой ситуации очень тяжело конкурировать», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Филатов.

Он отметил, что для клуба будет большой удачей повторение прошлогоднего результата, когда под руководством Игоря Ларионова «Торпедо» дошло до второго раунда, выбив из розыгрыша Кубка Гагарина «Динамо».

По его словам, если клубу всё же удастся дойти до второго тура, то это будет прекрасно.

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#спорт
#хоккей
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