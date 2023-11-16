Президент ФИАС Шестаков заявил о рывке развития самбо

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Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков заявил, что самбо как вид спорта за последние годы сделал огромный рывок в развитии, и продолжит развиваться и далее.
Он также объявил, что основным достижением вида спорта явилось получение ФИАС признания Международного олимпийского комитета.
Специалист также выразил уверенность в том, что самбо обязательно попадёт в программу Олимпийских игр.
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«Несколько дней назад завершился чемпионат мира по самбо в Ереване, за которым в прямом эфире на каналах «Евроспорт», «Матч ТВ» и на национальном телевидении наблюдали жители 68 стран. Эти цифры говорят сами за себя и наглядно демонстрируют рост популярности нашего вида спорта во всем мире. Сегодня самбо развивается на пяти континентах, более чем в 130 странах мира. Мы набрали ход и идём вперед семимильными шагами», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Шестаков.
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Мелисса Тимофеева