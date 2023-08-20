Президент РФС Дюков: Введения Fan ID на всех без исключения матчах Кубка России не предполагается

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Fan ID, или «карта болельщика» появится на всех без исключения матчах Кубка России, а не только на финале, как сейчас. Об этом 20 августа пишет РИА Новости.
«Мне ничего не известно о введении карты болельщика на матчах Кубка России. Насколько знаю, подобных обсуждений и совещаний не проводилось», — рассказал Дюков журналистам.Ранее в средствах массовой информации появились заявления о том, что Fan ID может появиться на всех матчах Кубка России по футболу, якобы по требованию правоохранительных органов. Сейчас без карты болельщика нельзя попасть только на финал этого турнира, а также на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в рамках чемпионата страны.
Правительство упростило получение карты болельщика для определённых категорий
В июле российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что причин для отказа от Fan ID нет, поскольку карта болельщика была введена для того, чтобы обеспечить безопасность болельщиков на матчах. Он отметил, что инциденты во время игры или после нее, практически исключены в настоящее время. Чернышенко сообщил, что статистика показывает хорошие результаты и оснований для того, чтобы отменить подобное правило - нет.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье карту болельщика можно оформить за пять минут до матча. Раньше, чтобы получить карту болельщика необходимо было сначала оставить заявление на онлайн-портале Госуслуг, а затем подтверждать личность в МФЦ. Теперь, стать обладателем карты болельщика можно сразу в центрах «Мои Документы».
Читайте также:
Чернышенко исключил отказ от Fan ID в футболе
Правительство упростило получение карты болельщика для определённых категорий
В Подмосковье карту болельщика можно оформить за пять минут до матча
Артем Путинцев