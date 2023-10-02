Президент РФС Колосков: Абаскаль ошибся с заменами, это тренерское поражение

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«По первому тайму не складывалось ощущения, что игра закончится разгромом «Спартака». Казалось, что во второй половине красно-белые смогут выправить ситуацию. Но Абаскаль ошибся с заменами — убрал игроков, которые приносили большую пользу. Поэтому это поражение можно назвать тренерским», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».
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