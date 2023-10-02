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Президент РФС Колосков: Абаскаль ошибся с заменами, это тренерское поражение

02 октября 2023, 10:15
Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал матч 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» (4:0). Об этом сообщает «РБ Спорт».
Колосков утверждает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль допустил ошибки с заменами.

«По первому тайму не складывалось ощущения, что игра закончится разгромом «Спартака». Казалось, что во второй половине красно-белые смогут выправить ситуацию. Но Абаскаль ошибся с заменами — убрал игроков, которые приносили большую пользу. Поэтому это поражение можно назвать тренерским», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».


Президент РФС отметил игру «Крыльев Советов», поясняя, что наблюдать за ними приятно. Колосков подчеркнул, что в этом матче они провели хорошую игру, которая привела к заслуженному месту в турнирной таблице.

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Подмосковная теннисистка Андреева пробилась в основную сетку турнира в Пекине
02 октября 2023, 10:28

Фото: Минспорт МО

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева обыграла Барбору Крейчикову из Чехии на старте турнира Женской теннисной ассоциации в Пекине. Россиянка победила со счетом 6:2, 6:2 и пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию.
16-летняя Андреева занимает 62-е место в рейтинге WTA. На её счету пока нет побед на турнирах под эгидой организации. В этом году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. Помимо этого, в нынешнем сезоне она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, где уступила соотечественнице Алине Корнеевой.    

Турнир в Пекине проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд превышает 8 млн долларов. 
 
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Регбистки клуба «ВВА-Подмосковье» выиграли Кубок России
02 октября 2023, 10:13

Фото: Минспорт МО

Клуб «ВВА-Подмосковье» завоевал Кубок России по регби-7 среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В первый игровой день подмосковные спортсменки обыграли столичный ЦСКА – 10:7. Далее регбистки из Монина разгромили сборную Татарстана со счётом 50:0 и «Енисей-СТМ» – 24:0.
 
Во второй день турнира команда из Московской области одолела «Кубань» со счётом 31:0 и «Аргат» с ещё большим перевесом – 38:0.
 
Таким образом, Кубок России по регби-7 среди женских команд отправляется в Подмосковье. Обладательниц почётного трофея поздравил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.

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Подмосковные Тхэквондисты стали победителями и призёрами чемпионата России
02 октября 2023, 10:05

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены-тхэквондисты из Московской области завоевали 4 золотые и 3 бронзовые медали чемпионата России по тхэквондо среди мужчин и женщин.

Чемпионат России по тхэквондо проходил в городе Майкоп (Республика Адыгея) в период с 23 по 30 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионами России стали: Идар Багов (весовая категория до 58 кг), София Мотлох (весовая категория до 62 кг), Елизавета Ряднинская (вес до 49 кг), Милана Бекулова (весовая категория до 46 кг).

Бронзовыми призёрами стали: Валерия Скапровская (весовая категория до 67 кг), Камила Гостенкова (в весе до 53 кг) и Павел Койко (категория более 87 кг).

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#чемпионат россии
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#бокс
#контракт
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Российская теннисистка Кудерметова выиграла турнир WTA в Токио
01 октября 2023, 09:34

Фото: iStock/icetocker

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала победительницей турнира WTA в Токио.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.
 
В финале турнира категории WTA 500 российская спортсменка оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, которая занимает четвертую строку рейтинга WTA. Встреча длилась 1 час 24 минуты и закончилась со счётом 7:5, 6:1.
 
26-летняя Вероника Кудерметова (19-я ракетка мира) второй раз выиграла трофей в одиночном разряде WTA. Первый титул был завоеван в 2021 году в Чарльстоне.
 
WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) решили не отстранять россиян от соревнований. Спортсмены выступают на турнирах в нейтральном статусе.

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«Оренбург» впервые в истории обыграл питерский «Зенит»
«Зенит» из Санкт-Петербурга впервые в истории проиграл «Оренбургу»
30 сентября 2023, 15:00

Фото: istockphoto/Rost-9D

В Оренбурге завершился матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между одноименной местной командой и «Зенит». Неожиданную победу со счетом 3:1 одержали хозяева поля.
Эта победа для «Оренбург» стала первой в истории противостояния двух команд. В предыдущих девяти встречах восемь раз верх брал «Зенит», а одна игра завершилась вничью. Разница мячей в этих матчах была 24:8 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. В 10-м туре нынешнего чемпионата неприятная для оренбуржцев традиция была прервана.

Счет в матче открыли зенитовцы уже на 2-й минуте. После точной передачи Данилы Кругового гол забил бразилец Густаво Мантуан. «Оренбург» отыгрался довольно быстро: фланговый навес головой замкнул Дмитрий Воробьёв. После этого «Зенит» много владел мячом, атаковал, бил по воротам, но мяч туда не шел. Самый реальный момент упустил Вендел, когда после несогласованных действий вратаря оренбуржцев Сысуева и защитника Гойковича вышел один на один. Но голкипер сам исправил свою оплошность, ногой отбив мяч, летевший в угол ворот. А почти сразу после этого «Оренбург» еще дважды огорчил вратаря питерцев Васютина. Сначала после розыгрыша углового в упор его пробил Матиас Перес. А на 36-й минуте аргентинец Брайан Мансилья мастерским ударом в угол установил окончательный счет встречи.

«Зенит» с 17-ю очками остался на третьей строчке в турнирной таблице, но по итогам тура его могут обойти «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Меньше очков после десяти игр, а именно 16, у «Зенита» было в последний раз еще при Лучано Спалетти в сезоне 2011/2012. Впрочем, тогда команда с берегов Невы все равно стала чемпионом.

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ESPN: Боксёры Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на бой
30 сентября 2023, 01:44

Фото: iStock/Stanislav_Chegleev

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе, который пройдет в Эр-Рияде либо 23 декабря, либо в январе 2024 года. Об этом сообщает в соцсети Х промоутерская компания Top Rank.
На счету украинского боксёра сейчас 21 победа в 21 поединке. Усик — чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. В активе Тайсона Фьюри, являющегося чемпионом по версии WBC — 33 победы и ничья.

«Это самый большой бой, который только возможен в нашем виде спорта. Спасибо Его Превосходительству Турки ибн Абдулу-Мухсину и Главному управлению по делам развлечений в Саудовской Аравии», — отметил менеджер Фьюри Фрэнк Уоррен.

Турки ибн Абдул-Мухсин — это советник короля Салмана Аль-Сауда и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии. Он самым первым опубликовал пост о подписании контракта с пресс-релизом. За первый же час его сообщение в итоге собрало более 1,7 млн просмотров.

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#бокс
#контракт
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Экс-президент «Локомотива» Смородская раскритиковала работу Галактионова
Экс-президент «Локомотива» Смородская не видит ничего выдающегося в Галактионове
29 сентября 2023, 17:43

Фото: iStock/Steevy84

Экс-президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская оценила работу главного тренера Михаила Галактионова в интервью изданию «РБ Спорт».
Она отметила, что пока не видит в работе Галактионова ничего выдающегося. По её мнению, победа, которую одержал «Локомотив» над петербургским «Зенитом» – это совершенно не значительный результат. 

При этом собеседница «РБ Спорт» заявила, что не может со стороны наблюдать за ситуацией детально, поэтому решать вопрос с главным тренером должно нынешнее руководство клуба. Смородская предположила, что в команде мог разгореться конфликт, что и влечёт за собой неудачи.

Ближайший матч «Локомотива» состоится 30 сентября. Команда сыграет с нижегородским «Пари НН» на своём домашнем стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра начнётся в 14:15 мск.

Напомним, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов пришёл в клуб в ноябре прошлого года. До этого он был тренером «Пари НН».

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#спорт
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Российские паралимпийцы смогут выступить на играх в Париже в нейтральном статусе
29 сентября 2023, 16:52

Фото: istockphoto/istockphoto

Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх в Париже в 2024 году в индивидуальном и нейтральном статусе. Такое решение было принято на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) в Манаме (Бахрейн).
Как указано в сообщении пресс-службы IPC, Паралимпийский комитет России (ПКР) частично отстранен от членства в организации, однако российские спортсмены смогут принять участие в играх в Париже без флага и гимна, в нейтральном статусе. Условия допуска подразумевают неучастие россиян в командных дисциплинах. Спортсмены смогут выступать только в индивидуальных видах паралимпийской программы.

В ноябре прошлого года было объявлено об отстранении ПКР из-за невыполнения обязательств в качестве члена международной организации. Летние Паралимпийские игры пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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#паралимпийские игры
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Экс-футболист «Динамо» Терехин дал прогноз предстоящей игре команды с «Ахматом»
Экс-футболист «Динамо» Терехин: матч команды с «Ахматом» завершится ничьёй
29 сентября 2023, 16:15

Фото: iStock/efks

Экс-футболист клуба «Динамо» Олег Терехин спрогнозировал результат предстоящей игры московского клуба с «Ахматом» из Грозного. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Футболист выразил надежду на то, что «Динамо» будет меньше пропускать голы. Однако он добавил, что сейчас складывается такая тенденция – многие клубы часто пропускают. 

При этом, собеседник «РБ Спорт» отметил, что недавно пришедший в клуб главный тренер Марцел Личка ещё мало работал с новой командой, поэтому не стоит винить его в неудачах «Динамо».

Также Терехин оценил игру «Ахмата». По его словам, команда за последние игры показала хороший настрой и неплохие результаты, поэтому, если предстоящий матч закончится ничьёй – это будет хороший итог.  

Бывший футболист «Динамо» предположил, что игра закончится с равным счётом 1:1.

В настоящее время «Динамо» занимает пятую строчку (15 очков в активе) турнирной таблицы РПЛ, а «Ахмат» – десятую (11 очков). 

Матч между командами «Динамо» и «Ахмат» пройдёт 1 октября в 19:00 на домашнем стадионе второй команды в Грозном. 

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