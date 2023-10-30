Президент РФС Колосков заявил о шансах «Краснодара» на чемпионство

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что несмотря на поражение в 13-м туре ЦСКА «Краснодар» всё равно не потерял шансы на первенство.
«Краснодар» не заслуживал поражения в матче с ЦСКА, они были лучше, чем команда Федотова. ЦСКА очень сильно повезло, их много выручал Акинфеев. «Краснодар» точно не потерял шансы на чемпионство. Они ещё поборются за первое место. Никакого кризиса и спада у них нет», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Колосков.
«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне именно в игре против ЦСКА со счётом 0:1. В следующем туре команда сразиться с «Крыльями Советов».
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