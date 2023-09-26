«Пускай закроет свой рот»: Вяльбе прокомментировала действия Исинбаевой

Фото: сайт Кремля
Российская спортсменка Елена Исинбаева должна перестать публично оправдываться за свой отъезд из России. Об этом в рамках шоу РИА Новости «На два слова» заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Российская лыжница резко осудила поведение Исинбаевой. Она призвала спортсменку уже сделать выбор, поскольку такое поведение недопустимо.
Собеседница РИА Новости отметила, что не понимает действий и выбора Исинбаевой. Ещё больше она не может принять факт отречения спортсменки от ЦСКА. После всего этого, по словам Вяльбе, Исинбаевой следует «закрыть свой рот» и спокойно жить за пределами России.
Кроме того, глава ФЛГР заявила, что Исинбаева, состоящая в МОК (Международный олимпийский комитет), не сможет помочь российским спортсменам восстановить свои права. К тому же, по мнению Вяльбе, она не сможет там жить так хорошо, как жила в России.
Читайте также:
Российские власти потребовали объяснений от Исинбаевой, отрекшейся от Путина
МОК принял решение по Елене Исинбаевой
Исинбаева разозлилась на то, что ее не включили в список влиятельных легкоатлеток мира
«Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь», – подчеркнула Вяльбе.
Кроме того, глава ФЛГР заявила, что Исинбаева, состоящая в МОК (Международный олимпийский комитет), не сможет помочь российским спортсменам восстановить свои права. К тому же, по мнению Вяльбе, она не сможет там жить так хорошо, как жила в России.
Читайте также:
Российские власти потребовали объяснений от Исинбаевой, отрекшейся от Путина
МОК принял решение по Елене Исинбаевой
Исинбаева разозлилась на то, что ее не включили в список влиятельных легкоатлеток мира
Анастасия Чинкова