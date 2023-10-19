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Путин: Отношение МОК к российским спортсменам это этническая дискриминация

19 октября 2023, 13:21
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Глава РФ Владимир Путин заявил, подходы Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. С таким заявлением президент выступил на международном форуме «Россия — спортивная держава».
Российский лидер возмутился тем, что в МОК приглашение на Олимпиаду считают «привилегией», а не очевидным правом самых лучших спортсменов. Кроме того, он назвал отношение спортивного комитета к спортсменам из России «этнической дискриминацией».

«Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, в качестве грубой и по факту российской этнической дискриминации», — заявил глава государства.

Как считает Путин, спортивное движение сейчас проходит проверку на сплоченность и верность олимпийским принципам равноправия и честной борьбы.

XI Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В форуме примут участие представители спортивных ведомств из стран Азии и Африки.

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Путин озвучил планы по привлечению россиян к спорту
Путин поставил задачу к 2030 году вовлечь в спорт 70% жителей России
19 октября 2023, 13:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что к 2030 году необходимо вовлечь в спорт 70% россиян. Об этом он заявил в ходе XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Президент добавил, что спорт должен стать систематическим занятием для 93 миллионов жителей России, вне зависимости от возраста и группы здоровья. 

Ранее Путин поприветствовал участников и гостей форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Перми. Он отметил, что на форум прибыли представители спортивной индустрии, с которыми на экспертном уровне можно обсудить вопросы отрасли, а также построить планы по её дальнейшему развитию. 

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Corriere della Sera: Футболист «Милана» Робак пропал без вести в Швеции
19 октября 2023, 12:47

Фото: istockphoto/Marcus Millo

Нападающий «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский «Норчёпинг», пропал без вести. 20-летний игрок не дает о себе знать уже на протяжении двух недель.
По сообщению итальянской газеты Corriere della Sera, Робак не появляется на тренировках клуба, представители «Норчёпинга» не могут дозвониться до него. Его семья также не знает, что могло произойти с молодым футболистом. Товарищам по команде он ничего не говорил о возможной отлучке.

В клубе пока что относятся к ситуации спокойно. Спортивный директор «Норчёпинга» Тони Мартинссон сказал, что руководство и партнеры по команде только хотели бы знать, что с Эмилем все в порядке и он не нуждается в помощи. Его ждут на тренировках в ближайшее время и надеются, что все разрешится благополучно.

Эмиль Робак находится в системе итальянского «Милана» с 2020 года. Соглашение о его аренде в «Норчёпинг» истекает в ноябре текущего года. В шведских СМИ уже распространяется информация о пропаже футболиста.

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Путин выступил перед участниками форума «Россия – спортивная держава»
Путин: потенциал спорта способствует укреплению дружбы между странами
19 октября 2023, 10:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который стартовал в Перми.
Глава государства отметил, что спорт имеет высокий потенциал для укрепления дружественных отношений между странами.

Путин уточнил, что на спортивном форуме присутствуют руководители федераций, региональных спортивных организаций, тренеры и наставники.

По словам президента, вместе с участниками форума можно на экспертном уровне обсудить различные проблемы, произвести обмен опытом, спрогнозировать дальнейшее развитие отрасли и построить планы на будущее. 

Также Путин отметил, что в России тема спорта стоит в числе первых общественных вопросов. Популяризировать направление помогают соревнования и турниры, в которых задействованы спортсмены разных возрастов. Но, в первую очередь, государство заинтересовано в привлечении внимания к теме детей и молодёжи. 

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#владимир путин
#спорт
#форум
#россия
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Конор Магрегор жестоко оскорбил российского бойца Ислама Махачева
19 октября 2023, 08:09

Фото: istockphoto/wellesenterprises

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев скептически высказался о нынешнем лидере среди бойцов вне зависимости от категории Джоне Джонсе, который отказался драться с Чейлом Сонненом. Бывший чемпион UFS в двух весовых категориях Конор Макгрегор в ответ на это жестоко оскорбил российского бойца.
На пресс-конференции накануне боя с австралийцем Александром Волкановски Махачев заявил, что настоящий чемпион, в отличие от Джонса, всегда готов выйти в октагон против любого соперника. В ответ на это Макгрегор жестоко оскорбил бойца из России.

«Этот парень — просто деревенщина. Вот что бывает, когда кузены занимаются сексом и у них появляется ребенок», — написал экс-чемпион в своей соцсети X.

Джонс отказался от боя с Сонненом, прислав короткое уведомление о своей травме. Махачев также должен был защищать титул чемпиона в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Но тот также отказался выходить в октагон. Команда бразильца прислала фотографию рассечения над бровью. Волкановски согласился на предложение Махачева заменить Оливейру в титульном бою, хотя времени на подготовку оставалось крайне мало, чем вызвал уважение российского чемпиона.

Остается только сожалеть, что бывший чемпион Конор Макгрегор вряд ли когда-нибудь вернется в октагон. Сейчас он отмечается только постоянными скандалами, пьяными выходками и хамским поведением. А это значит, что Ислам Махачев не сможет призвать его к ответу за оскорбление.

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#соцсети
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В новосибирском поселке обрушился железобетонный мост
В поселке Базово Новосибирской области обрушился железобетонный мост
19 октября 2023, 06:42

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В ночь на четверг в поселке Базово Чулымского района Новосибирской области произошел обвал автомобильного железобетонного моста. На счастье, в результате происшествия никто не пострадал. Один участок дороги, включая восемь частных домов, где живут 26 человек (в том числе девять детей и один маломобильный гражданин), передает ТАСС. Учебные занятия в школе отменены на 19 октября.
По информации Территориального управления автодорог региона (ТУАД), мост периодически проходил технические проверки, и в последнее время не использовался для транспортировки крупногабаритных грузов. Мост, построенный в 1971 году через реку Карасук, имел длину 45 метров и грузоподъемность 23 тонны. В результате обвала разрушилось 30 метров моста, включая два пролета.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области установило объезд для автомобилей длиной 30 километров. Чтобы достичь районного центра Чулым из Базово, автомобилистам следует направиться в районный центр Ордынское через поселок Петровский.

Согласно ТУАД, поставки в поселок будут поддерживаться с двух сторон, и затруднений в снабжении не предвидится. На месте происшествия установлены ограждения и знаки, ограничивающие движение всех видов транспорта. В настоящее время рассматривается вопрос о восстановлении моста.

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Московская область стала призёром чемпионата России по бадминтону
18 октября 2023, 16:53

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Сборная Московской области стала бронзовым призёром командного чемпионата России по бадминтону. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования прошли в городском округе Раменское с 14 по 17 октября. В турнире приняли участие 109 спортсменов из 14 регионов России.

Московскую область представляли Георгий Лебедев, Анастасия Вашланова, Александр Григоренко, Андрей Афонин, Егор Борисов, Анисья Масунова и Александр Пузырев.

По итогам чемпионата первое место завоевала команда Москвы, а второе сборная из Республики Татарстан. Спортсмены из Подмосковья с достоинством показали свои умения и выиграли бронзовые медали.  

Стоит отметить,что ребята являются учениками «СШОР по игровым видам спорта» и Училища олимпийского резерва №5 По Московской области.

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#сборная
#чемпионат россии
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Губерниев: «Джикии сейчас точно не до выступлений в команде»
18 октября 2023, 15:29

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими не самыми позитивными впечатлениями от игры защитника Георгия Джикии в матче сборной России с командой Кении.
«Джикия уже устроил саботаж футболу. Он даже с такой игрой в дубль «Спартака» не попадет. Понимаю, что центральных защитников в российских клубах нет, на этой позиции играют иностранцы в основном, но то, что мы видели, это не футбол, а ужас. Джикии сейчас точно не до выступлений в команде», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Губерниев.

До этого в Турции состоялся матч России и Кении, который завершился счётом 2:2.

Ранее бывший тренер минского «Динамо» и «Уфы» Сергей Гуренко заявил о добротной игре сборной Казахстана по футболу, однако отметил, что говорить о попадании команды на Евро-2024 говорить пока преждевременно.

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#спорт
#футбол
#матч
#иностранцы
#сборная россии
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Тренер Гуренко: О шансах Казахстана оказаться на Евро-2024 говорить сложно
18 октября 2023, 15:21

Фото: istockphoto.com/Rainer Puster

Бывший тренер минского «Динамо» и «Уфы» Сергей Гуренко заявил о добротной игре сборной Казахстана по футболу, однако отметил, что говорить о попадании команды на Евро-2024 говорить пока преждевременно.
«По поводу шансов Казахстана оказаться на Евро-2024 пока сложно сказать. Впереди месяц. Вопрос, в каком состоянии будут футболисты. Жаль, что играют в гостях со Словенией. Дома было бы попроще. Но считаю, что казахам под силу добиться положительного результата с такой сборной», – добавил в беседе с «РБ Спорт» Гуренко.

При этом он подчеркнул, что сборная Казахстана уже показывала себя достойно, занимала первое место в Лиге наций.

Сборная Казахстана после 8 матчей набрала 15 очков и располагается на 3-м месте группы H отборочного турнира на Евро-2024, а лидерами группы являются сборные Словении и Дании.

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#спорт
#матч
#футбол
#сборная
#казахстан
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Подмосковные конькобежцы завоевали три медали Всероссийских соревнований в Коломне
18 октября 2023, 14:47

Фото: Минспорт МО

Спортсмены из Московской области завоевали две золотые и серебряную медали Всероссийских соревнований по конькобежному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
На соревнования «Памяти Б. И. Шавырина» – Кубок содружества в Коломне собрались сильнейшие конькобежцы из 24 регионов России и из Белоруссии. 
 
Награду высшей пробы на дистанции 1500 м среди женщин взяла Дарья Качанова из Московской области. Она обошла соперниц из Москвы и Свердловской области. Среди мужчин на дистанции 5000 м места на пьедестале заняли Даниил Алдошкин и Руслан Захаров, занявшие соответственно первое и второе места.
 
С 2014 года на соревнования «Памяти Б. И. Шавырина» приезжают лучшие конькобежцы страны. Результаты выступлений служат критерием отбора на рейтинговые всероссийские состязания, чемпионаты и первенства России. 
 
Нынешний чемпионат проходит с 17 по 20 октября. Призовой фонд составляет 1,2 млн рублей.

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Спортсменка из Подмосковья выиграла Всероссийский турнир по фехтованию
 
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