Путин: Отношение МОК к российским спортсменам это этническая дискриминация

Фото: Сайт Кремля
Глава РФ Владимир Путин заявил, подходы Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. С таким заявлением президент выступил на международном форуме «Россия — спортивная держава».
Российский лидер возмутился тем, что в МОК приглашение на Олимпиаду считают «привилегией», а не очевидным правом самых лучших спортсменов. Кроме того, он назвал отношение спортивного комитета к спортсменам из России «этнической дискриминацией».
Как считает Путин, спортивное движение сейчас проходит проверку на сплоченность и верность олимпийским принципам равноправия и честной борьбы.
XI Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В форуме примут участие представители спортивных ведомств из стран Азии и Африки.
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«Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, в качестве грубой и по факту российской этнической дискриминации», — заявил глава государства.
XI Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В форуме примут участие представители спортивных ведомств из стран Азии и Африки.
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Алина Юрчак