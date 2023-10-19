Путин озвучил планы по привлечению россиян к спорту

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Президент России Владимир Путин сообщил, что к 2030 году необходимо вовлечь в спорт 70% россиян. Об этом он заявил в ходе XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Ранее Путин поприветствовал участников и гостей форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Перми. Он отметил, что на форум прибыли представители спортивной индустрии, с которыми на экспертном уровне можно обсудить вопросы отрасли, а также построить планы по её дальнейшему развитию.
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