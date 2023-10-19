Путин поручил провести «Всемирные игры дружбы» в 2024 году

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Президент России Владимир Путин постановил провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году.
Отмечается, что игры продут в Москве и Екатеринбурге. Их целью станет свободный доступ российских спортсменов на международные спортивные соревнования.
Также Путин дал поручение правительству об образовании оргкомитета, который займётся подготовкой и проведением соревнований. Уточняется, что в течение двух месяцев в 2024 году оргкомитет должен будет утвердить план мероприятий в рамках соревнования.
Предполагается, что в Играх примут участие 5,5 тысяч человек. Общий фонд призовых оценивается в 4,6 млрд рублей.
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Также Путин дал поручение правительству об образовании оргкомитета, который займётся подготовкой и проведением соревнований. Уточняется, что в течение двух месяцев в 2024 году оргкомитет должен будет утвердить план мероприятий в рамках соревнования.
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Анастасия Чинкова