Путин выступил перед участниками форума «Россия – спортивная держава»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который стартовал в Перми.
Глава государства отметил, что спорт имеет высокий потенциал для укрепления дружественных отношений между странами.
Путин уточнил, что на спортивном форуме присутствуют руководители федераций, региональных спортивных организаций, тренеры и наставники.
По словам президента, вместе с участниками форума можно на экспертном уровне обсудить различные проблемы, произвести обмен опытом, спрогнозировать дальнейшее развитие отрасли и построить планы на будущее.
Также Путин отметил, что в России тема спорта стоит в числе первых общественных вопросов. Популяризировать направление помогают соревнования и турниры, в которых задействованы спортсмены разных возрастов. Но, в первую очередь, государство заинтересовано в привлечении внимания к теме детей и молодёжи.
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Путин уточнил, что на спортивном форуме присутствуют руководители федераций, региональных спортивных организаций, тренеры и наставники.
Также Путин отметил, что в России тема спорта стоит в числе первых общественных вопросов. Популяризировать направление помогают соревнования и турниры, в которых задействованы спортсмены разных возрастов. Но, в первую очередь, государство заинтересовано в привлечении внимания к теме детей и молодёжи.
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Анастасия Чинкова