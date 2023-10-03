«Рейтинг Букмекеров» вручил специальную награду на турнире по гольфу «Сильные фигуры»

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
В гольф-клубе «Сильные фигуры» состоялся последний в этом году турнир в рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта с одноимённым названием. «Рейтинг Букмекеров» вручил одному из участников свой специальный приз, сообщает «РБ Спорт».
В турнире приняли участие известные российские государственные деятели, олимпийские чемпионы, а также призёры олимпийских игр в других видах спорта, бизнесмены, а также представители марокканского бизнеса, которые подарили фестивалю статус международного.
Учреждённый «Рейтингом Букмекеров» отдельный приз в номинации «Самый сильный удар» был вручён вице-капитану гольф-клуба «Москоу Кантри Клаб» Ольге Матешиной.
Как уточнили в «РБ Спорт», на награде стоит автограф известной российской гольфистки, призёра Всемирного чемпионата гольфистов, чемпионки Светланы Гунькиной.
Организатор фестиваля Евгений Ковтун отметил, что на турнире присутствовало большое количество гостей и спонсоров мероприятия. Последний турнир в этом году прошёл отлично, чему поспособствовала хорошая погода в первый день октября.
Победу в турнире одержала команда олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту, двукратной чемпионки мира, заслуженного мастера спорта Елены Слесаренко.
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Учреждённый «Рейтингом Букмекеров» отдельный приз в номинации «Самый сильный удар» был вручён вице-капитану гольф-клуба «Москоу Кантри Клаб» Ольге Матешиной.
Организатор фестиваля Евгений Ковтун отметил, что на турнире присутствовало большое количество гостей и спонсоров мероприятия. Последний турнир в этом году прошёл отлично, чему поспособствовала хорошая погода в первый день октября.
Победу в турнире одержала команда олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту, двукратной чемпионки мира, заслуженного мастера спорта Елены Слесаренко.
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Анастасия Чинкова