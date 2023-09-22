Relevo: Модрич и Кроос могут покинуть мадридский «Реал»

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С Тони Кроосом ситуация несколько иная. В прошлом сезоне немецкий полузащитник уже подумывал о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Но решил продлить контракт с «Реалом» еще на сезон, так как надеялся, что будет играть в команде по-прежнему ведущую роль. Как говорили в клубе, он хочет быть тем, кто уйдет из футбола, а не тем, из кого уйдет футбол. Из-за недостатка игрового времени Кроос также может покинуть команду. Вернуться доигрывать на родину либо отправиться за большими деньгами на Ближний Восток, как это стало модно в последнее время.
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