Reuters: «Барселону» могут исключить из Ла Лиги и еврокубков

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Знаменитая испанская «Барселона» может надолго исчезнуть с футбольной карты Европы. Клубу предъявлено официальное обвинение о даче взятки бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Негрейре.
Накануне, 28 сентября, в офисах RFEF произошли обыски. Если вина каталонского клуба будет доказана, «Барселону» отправят из Ла Лиги во второй дивизион испанского чемпионата, а также исключат из еврокубков.
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