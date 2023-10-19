Corriere della Sera: Футболист «Милана» Робак пропал без вести в Швеции

В ночь на четверг в поселке Базово Чулымского района Новосибирской области произошел обвал автомобильного железобетонного моста. На счастье, в результате происшествия никто не пострадал. Один участок дороги, включая восемь частных домов, где живут 26 человек (в том числе девять детей и один маломобильный гражданин), передает ТАСС. Учебные занятия в школе отменены на 19 октября.