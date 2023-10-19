Corriere della Sera: Футболист «Милана» Робак пропал без вести в Швеции

Фото: istockphoto/Marcus Millo
Нападающий «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский «Норчёпинг», пропал без вести. 20-летний игрок не дает о себе знать уже на протяжении двух недель.
По сообщению итальянской газеты Corriere della Sera, Робак не появляется на тренировках клуба, представители «Норчёпинга» не могут дозвониться до него. Его семья также не знает, что могло произойти с молодым футболистом. Товарищам по команде он ничего не говорил о возможной отлучке.
В клубе пока что относятся к ситуации спокойно. Спортивный директор «Норчёпинга» Тони Мартинссон сказал, что руководство и партнеры по команде только хотели бы знать, что с Эмилем все в порядке и он не нуждается в помощи. Его ждут на тренировках в ближайшее время и надеются, что все разрешится благополучно.
Эмиль Робак находится в системе итальянского «Милана» с 2020 года. Соглашение о его аренде в «Норчёпинг» истекает в ноябре текущего года. В шведских СМИ уже распространяется информация о пропаже футболиста.
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В клубе пока что относятся к ситуации спокойно. Спортивный директор «Норчёпинга» Тони Мартинссон сказал, что руководство и партнеры по команде только хотели бы знать, что с Эмилем все в порядке и он не нуждается в помощи. Его ждут на тренировках в ближайшее время и надеются, что все разрешится благополучно.
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Александр Бойцов