РФС: Футболисты Тюкавин и Каравин покинули сборную России

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Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин покинул сборную России, поэтому не сыграет в назначенных на сентябрь матчах. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Помимо Тюкавина сборную России покинул защитник футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Вячеслав Караев. Он также не примет участие в сентябрьских матчах.
Константину Тюкавину 21 год. За этот сезон в составе команды «Динамо» от провёл девять матчей. На его счету три гола.
Вячеславу Караеву 28 лет. Он провёл 11 матчей в нынешнем сезоне в составе «Зенита».
Сборная России в сентябре проведёт два выездных матча: со сборной Египта (7-11 сентября) и с командой Катара (12 сентября).
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Константину Тюкавину 21 год. За этот сезон в составе команды «Динамо» от провёл девять матчей. На его счету три гола.
Сборная России в сентябре проведёт два выездных матча: со сборной Египта (7-11 сентября) и с командой Катара (12 сентября).
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Анастасия Чинкова