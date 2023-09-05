РФС: Футболисты Тюкавин и Каравин покинули сборную России

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) установила запрет на общение российских и белорусских спортсменов с представителями прессы во время их выступлений на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это условие было опубликовано в списке критериев допуска, размещенном на официальном веб-сайте организации.