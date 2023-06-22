РФС изменил формат Кубка России

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Финал пути регионов Кубка России по футболу в новом сезоне будет состоять из одного матча
Пресс-служба РФС сообщила об основном изменении, которое будет применено в рамках проведения нового сезона. Регламент был приведен в соответствие с законом о Спорте, согласно которому, «график проведения соревнований» будет утверждаться общероссийской спортивной федерацией.
Сообщается, что в связи с нововведениями, финал пути регионов Кубка России с сезона-2023/24 будет состоять из одного матча, вместо привычных двух. Лидер первого этапа сразу пройдет в финал, где поборется за титул победителя с чемпионом финала Пути РПЛ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что РФС заявил о начале сотрудничества с новым поставщиком формы для сборных России.
Сообщается, что в связи с нововведениями, финал пути регионов Кубка России с сезона-2023/24 будет состоять из одного матча, вместо привычных двух. Лидер первого этапа сразу пройдет в финал, где поборется за титул победителя с чемпионом финала Пути РПЛ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что РФС заявил о начале сотрудничества с новым поставщиком формы для сборных России.
Анастасия Крестьянова