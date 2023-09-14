РФС: Леонида Слуцкого оштрафовали на 100 тысяч рублей за грубые слова в адрес журналиста

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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого на 100 тысяч рублей, запретив при этом осуществлять в течение года любую деятельность, связанную с футболом, из-за высказываний в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Наказание Слуцкий получил за высказывания в адрес спортивного журналиста Бородина в выпуске YouTube-шоу «Коммент.Шоу», где он комментировал инцидент с футболистом московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой и тем самым журналистом, который спросил, не обидно ли ему было слышать от своего тренера, что он не забьёт и двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Комитет по этике посчитал комментарии Слуцкого, осудившего действия Бородина по отношению к Дзюбе, грубыми, поэтому наложил на экс-тренера ограничения.
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Анастасия Чинкова