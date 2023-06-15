РФС начал сотрудничество с новым поставщиком формы для сборных России

Фото: IStock/Rost-9D
Новым поставщиком формы сборной страны по футболу стала компания Jogel
Российский футбольный союз подписал контракт о техническом партнерстве с немецкой компанией Jogel во время ПМЭФ, пишет «Чемпионат».
Новый партнер РФС обеспечит экипировку 27 национальных команд России. Первая форма для сборной России будет поставлена в начале 2024 года.
Ранее форму сборной России предоставляла компания adidas, но договор с ней истёк и не был продлен.
К слову, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские клубы от участия во всех соревнованиях, которые подконтрольны организациям.
Ранее сообщалось, что ФИФА продлила разрешение о приостановке контрактов с российскими клубами.
Международная федерация футбола продлила разрешение, которое позволяет футболистам-иностранцам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами, до 30 июня 2024 года. При этом игроки должны проинформировать о данном решении до 1 июля 2023 года.
Новый партнер РФС обеспечит экипировку 27 национальных команд России. Первая форма для сборной России будет поставлена в начале 2024 года.
К слову, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские клубы от участия во всех соревнованиях, которые подконтрольны организациям.
Ранее сообщалось, что ФИФА продлила разрешение о приостановке контрактов с российскими клубами.
Международная федерация футбола продлила разрешение, которое позволяет футболистам-иностранцам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами, до 30 июня 2024 года. При этом игроки должны проинформировать о данном решении до 1 июля 2023 года.
Мария Фирсова