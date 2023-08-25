РИА Новости: Карим Бензема дебютировал в чемпионате Саудовской Аравии с забитого гола

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Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема успешно дебютировал в чемпионате Саудовской Аравии, забив гол за свой новый клуб «Аль-Иттихад», сообщает РИА Новости.
Бензема забил гол на семнадцатой минуте матча со столичным «Аль-Риядом» и тем самым положил начало победе «Аль-Иттихада» с общим счётом 4:0.Также отличились его партнёры по команде Абдерразак Хамдалла (25 и 45+10), забивший первый мяч с пенальти, а также Салех аль-Амри (90+4).
Бензема перешел в саудовскую команду на правах свободного агента, покинув мадридский «Реал» по окончании минувшего сезона и подписав контракт с девятикратным и действующим чемпионом Саудовской Аравии до 2026 года.
В составе королевского клуба француз стал четырехкратным чемпионом Испании. Три раза Бензема выигрывал с «Реалом» Кубок и четыре — Суперкубок Испании. Также он являлся в составе «сливочных» пятикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА и клубным чемпионом мира. А в октябре 2022 года Карим впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча».
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Бензема перешел в саудовскую команду на правах свободного агента, покинув мадридский «Реал» по окончании минувшего сезона и подписав контракт с девятикратным и действующим чемпионом Саудовской Аравии до 2026 года.
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Артем Путинцев