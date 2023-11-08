РИА: Отец погибшего футболиста Лесина не может забрать из морга тело сына

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
«У нас сейчас главная проблема в том, что мы не можем вывезти тело с территории морга, потому что следователи не предоставляют никакие документы и никакую информацию. Я второй день прошу подготовить документы, а следователь сейчас не выходит на связь, хотя машина для перевозки тела уже здесь», - прокомментировал ситуацию Лесин-старший.
По словам отца погибшего, с организацией церемонии прощания им активно помогают бывшие воспитанники Лесина, а также члены футбольных клубов, за которые он играл. Похороны должны пройти 12 ноября в городе Чебоксары.
Алексею Лесину было всего 30 лет.
Читайте также:
Футболист и тренер Лесин умер в Сочи на 31-м году жизни
Василий Уткин назвал главную проблему тренера Абаскаля в «Спартаке»
У бразильского футболиста Неймара попытались украсть новорожденную дочь