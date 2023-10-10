Роднина назвала несерьёзным решение УЕФА об отмене допуска сборных России U17

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что считает несерьёзным решение УЕФА об отмене допуска сборных России U17 до международных соревнований.
«Не стоило радоваться раньше времени. УЕФА пошёл на поводу у других организаций. Выглядит все это несерьезно. У них семь пятниц на деле — сегодня допускаем, завтра не допускаем», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Роднина.
А до этого бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил сожаление о том, что именно политика повлияла на решение УЕФА об отмене допуска сборных России U17 до международных турниров. Он добавил, что, в связи с этим, сейчас российским спортсменам надо набраться терпения и сил.
Читайте также:
Футболист Булыкин: «Жаль, что политика руководит спортом»
Исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам
Журова усомнилась в допуске сборных РФ U-17 от УЕФА
Мелисса Тимофеева