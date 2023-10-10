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Роднина назвала несерьёзным решение УЕФА об отмене допуска сборных России U17

10 октября 2023, 15:07
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что считает несерьёзным решение УЕФА об отмене допуска сборных России U17 до международных соревнований.

«Не стоило радоваться раньше времени. УЕФА пошёл на поводу у других организаций. Выглядит все это несерьезно. У них семь пятниц на деле — сегодня допускаем, завтра не допускаем», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Роднина.

А до этого бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил сожаление о том, что именно политика повлияла на решение УЕФА об отмене допуска сборных России U17 до международных турниров. Он добавил, что, в связи с этим, сейчас российским спортсменам надо набраться терпения и сил.

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#спорт
#политика
#уефа
#рф
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Футболист Булыкин: «Жаль, что политика руководит спортом»
10 октября 2023, 15:00

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил сожаление о том, что именно политика повлияла на решение УЕФА об отмене допуска сборных России U17 до международных турниров.
«Хочется надеяться, что наша молодежь будет играть в международных матчах, ведь такие поединки очень важны для футболистов. Сейчас много сборных негативно настроены по отношению к нашей команде, поэтому наше отстранение будет действовать до окончания СВО. Жаль, что политика руководит спортом, хотелось бы, чтобы спорт был вне политики, но сейчас это маловероятно», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Он добавил, что, в связи с этим, сейчас российским спортсменам надо набраться терпения и сил.

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#спорт
#тренер
#молодёжь
#политика
#уефа
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Исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам
10 октября 2023, 13:50

Фото: iStock/Rost-9D

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций отменил решение о допуске до международных турниров юношеских российских сборных из игроков не старше 17 лет. Об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис в социальной сети X.
Харрис отметил, что в УЕФА не нашли технического решения, которое позволяет командам РФ играть.

Напомним, Исполком УЕФА в конце сентября допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше семнадцати лет. Предполагалось, что мужские и женские команды проводили бы матчи без флага и гимна.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не верит в допуск Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) мужских и женских юниорских сборных России к отборочным турнирам предстоящего первенства Европы 2024 года.

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#светлана журова
#уефа
#пропуск
#депутат
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Подмосковный теннисист стал призером международного турнира
10 октября 2023, 12:22

Фото: пресс-служба Мимистерства физической культуры и спорта Московской области

На международном турнире «China junior J300 Beijing» по теннису Тимофей Дерепаско из Подмосковья выиграл две медали. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проходил с 2 по 8 октября в Пекине.

По итогам соревнований в одиночном разряде Тимофей прошел в четверть финале и в тяжелой борьбе с британцем завоевал «бронзу».


Также подмосковный и чешский теннисисты стали серебряными призерами в парном разряде, уступив в финале британским спортсменам. 


Стоит отметить, что в полуфинале парного разряда Тимофей Дерепаско боролся против российского спортсмена Даниила Сарксяна.

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БК «Химки» с нелёгкой победы стартовал в новом сезоне Суперлиги
09 октября 2023, 18:28

Фото: Минспорт МО

Баскетбольный клуб «Химки» успешно стартовал в новом сезоне чемпионата Суперлиги. В домашнем матче химчане со счётом 71:70 взяли верх над клубом из Сургута «Университет-Югра», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Самым результативным игроком у победителей стал Илья Карпенков, набравший 18 очков. У Евгения Фидия – 13 очков, а у Александра Мальцева и Александра Гаврилова – по девять. 
 
Следующий матч БК «Химки» проведет в гостях в воскресенье, 15 октября. Соперником станет «СШОР-Локомотив» из Краснодара.

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#минспорт мо
#химки
#баскетбол
#подмосковье
#московская область
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Журова усомнилась в допуске сборных РФ U-17 от УЕФА
09 октября 2023, 16:45

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не верит в допуск Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) мужских и женских юниорских сборных России к отборочным турнирам предстоящего первенства Европы 2024 года.
По её мнению, российским спортсменам не стоит тешить себя ложными надеждами из-за большого количества стран-участниц, которые будут готовы бойкотировать соревнования в случае допуска сборных РФ.

«Думаю, что наши футбольные сборные никуда не вернутся. Там будут сплошные бойкоты, и организаторы пойдут на поводу у них, потому что все откажутся с нами играть. Или организаторы откажут нашим ребятам в визе, и они не смогут приехать на отборочные соревнования. Поэтому не надо тешить себя иллюзиями», — отметила в беседе с Газета.ру Журова.

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#соревнования
#россияне
#рф
#спорт
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В Котельниках прошел фестиваль по конному спорту для участников с ОВЗ
09 октября 2023, 16:27

Фото: пресс-служба администрации городского округа Котельники

В городском округе Котельники состоялся XVIII Открытый Фестиваль «Золотая очень» по конному спорту для участников с ограниченными возможностями, сообщила пресс-служба администрации.
«Когда был организован первый фестиваль, никто не верил, что он будет востребован, но упорство и поддержка идеи развития спорта в таком формате сделали свое дело. Сегодня в мероприятии принимает участие более 400 человек, причем есть гости не только из регионов России, но и дружественных республик», – прокомментировал депутат Госдумы Роман Терюшков. 

За несколько лет соревнования развились до полноформатного фестиваля с множеством активностей. Любой желающий мог принять участие в понравившемся досуге и посмотреть захватывающее выступление участников.

Стоит отметить, что в этом году сюрпризом для спортсменов и гостей фестиваля было выступление телезвезду Эвелины Бледанс сыном Семеном. Они исполнили песню из кинофильма «Приключение Электроника».
 
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#котельники
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Сборная Подмосковья выиграла командное первенство России по бадминтону
09 октября 2023, 15:20

Фото: Минспорт МО

Сборная Московской области одержала победу на командном первенстве России по бадминтону среди спортсменов до 15 лет. В общем зачёте команда обошла соперников из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
В составе подмосковной сборной выступили спортсмены «СШОР по игровым видам спорта» Марина Тарасова, Матвей Таволжанов и Алиса Макарова, а также воспитанники егорьевского УОР №5 Любовь Зубарь и Захар Кель
 
Всего за награды боролись 11 сборных команд из разных регионов России. По итогам соревнований сборная региона под руководством главного тренера Сергея Кучерова завоевала золотые награды.
 
Командное первенство России по бадминтону проходило 7-8 октября в Нижегородской области.

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#минспорт мо
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#подмосковье
#московская область
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В Дубне прошёл открытый чемпионат по бодибилдингу
09 октября 2023, 14:54

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В дубнинском ДК «Октябрь» состоялся XVI Открытый чемпионат города Дубны по бодибилдингу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
50 спортсменов с разных уголков России приняли участие в соревнованиях. Оценка участников в номинациях по бодибилдингу, бодифитнесу и бикини определялась по 17 категориям.
 
Подмосковный спортсмен Евгений Клочков стал абсолютным победителем, а Оксана Симанова из Дубны заняла пятое место.
 
Стоит отметить, главной целью ежегодных соревнований является привлечение молодого поколения к занятиям различными видами спорта. Кроме этого чемпионат по бодибилдингу всегда вызывает интерес у жителей Подмосковья.
 
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#московская область
#подмосковье
#спортсмены
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Бывший замгендиректора «Спартака» Кузьмичев: «Черчесов — крепкий тренер»
09 октября 2023, 14:32

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев назвал Станислава Черчесова крепким тренером и допустил возможность его успешной работы в «Спартаке».
«Станислав Саламович — крепкий тренер. В его штабе большой объём работы делал Мирослав Ромащенко. Сможет ли Черчесов компенсировать потерю в своем тренерском штабе? Это может сказаться. В целом, Черчесов — один из сильнейших российских тренеров. Вполне возможно у Станислава Саламович получится в «Спартаке», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков заявил о том, что новость о возможном возвращении юношеских сборных по футболу на международные соревнования, является радостной.

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Тренер Кирьяков поддержал возможный допуск юношей ФИФА к соревнованиям
#спорт
#тренер
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