Роднина раскрыла, когда Сборную России вернут в международные турниры

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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина допустила, что Сборная России будет вновь допущена к международных соревнованиям тогда, когда спортсмены начнут играть.
«Наверное, взрослую сборную России допустят до международных турниров, когда они начнут играть. Каждая международная федерация сама принимает решение. Во многом это зависит от руководства этих организаций и от стран-членов. У каждой страны может быть свое мнение», — высказала своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Роднина.
До этого Международная федерация футбола (ФИФА) допустила сборные России до 17 лет к соревнованиям под эгидой организации. При этом взрослые сборные России не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой ФИФА до окончания специальной военной операции.
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Мелисса Тимофеева