Роднина усомнилась в возвращение олимпийской чемпионки Щербаковой в Большой спорт

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«Показательные выступления и шоу — это абсолютного нормальная практика для спортсменов, ушедших из спорта высоких достижений. В возвращение Щербаковой на реальные соревнования не верю. Девушка добилась главного — олимпийского золота. После таких достижений сейчас не принято выступать дальше», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Роднина.
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