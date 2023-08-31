Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Роднина усомнилась в возвращение олимпийской чемпионки Щербаковой в Большой спорт

Роднина усомнилась в возвращение олимпийской чемпионки Щербаковой в Большой спорт

31 августа 2023, 16:27
Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение о том, что олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и победительница командного чемпионата мира Анна Щербакова не вернётся в большой спорт.

Она отметила, что недавнее выступление Щербаковой с показательным номером на презентации хоккейного клуба СКА не означает возвращения девушки к реальным соревнованиям.

«Показательные выступления и шоу — это абсолютного нормальная практика для спортсменов, ушедших из спорта высоких достижений. В возвращение Щербаковой на реальные соревнования не верю. Девушка добилась главного — олимпийского золота. После таких достижений сейчас не принято выступать дальше», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Роднина.

Читайте также:

Фигуристка Горбачева впервые после исчезновения посетит тренировку

Месси впервые не смог привести к победе свой новый клуб

Пропавшая фигуристка Горбачёва опубликовала видео с извинениями
#спорт
#соревнования
#девушка
#фигурное катание
Читайте нас в
Экс-президент «Локомотива» Смородская прокомментировала переход Сазонова в «Торино»
31 августа 2023, 16:37

Фото: istockphoto.com/alphaspirit

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что переход футболиста Сабы Сазонова в «Торино» является не плохой сделкой.
По её мнению, подобные процессы могут послужить хорошей мотивацией для того, чтобы российские клубы больше внимания обращали на отечественных футболистов.

«Сделка по Сазонову неплохая, но не ах. Ничего, нормально. Молодцы. Может эти две сделки — Захаряна и Сазонова — послужат каким-то толчком к вниманию к российским клубам, к футболу в России», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Туринский клуб «Торино» официально объявил о переходе Сабы Сазонова, контракт с которым уже подписан до 2027 года. Сумма сделки составила 3 млн евро.

Читайте также:

Месси впервые не смог привести к победе свой новый клуб

Бывший президент ФК «Москва» Белоус заявил об интересе Европы к рынку РПЛ

Адвокат Добровинский спрогнозировал выступления «Зенита» в нынешнем чемпионате
#спорт
#клуб
#сделки
#футбол
Читайте нас в
В Подмосковье в сентябре пройдёт чемпионат России по выездке
31 августа 2023, 15:33

Фото: сайт комплекса MAXIMA PARK

В подмосковном комплексе MAXIMA PARK 14-17 сентября пройдёт лично-командный конноспортивный чемпионат России по выездке. Общий призовой фонд соревнований составит 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Евразийской ассоциации конного спорта. 
 
В турнире примут участие спортсмены старше 16 лет, имеющие не ниже первого спортивного разряда, на лошадях восьми лет и старше. 

Одновременно с чемпионатом России по выездке в MAXIMA PARK пройдёт также лично-командное молодёжное первенство страны. Участвовать будут всадники в возрасте от 10 до 25 лет в категориях «Дети», «Юноши», «Юниоры» и всадники до 25 лет.

 Выездка – один из трёх олимпийских видов конного спорта, наряду с конкуром и троеборьем.

Читайте также:
 
В Подмосковье определились победители и призёры чемпионата России по конкуру
 
Мастер спорта Наталия Симония одержала победу в чемпионате России по конкуру
 
Определились первые лидеры чемпионата России по конкуру
 



#спорт
#лошади
#конный спорт
#чемпионат россии
#соревнования
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Фигуристка Горбачева впервые после исчезновения посетит тренировку
31 августа 2023, 10:52

Фото: iStock/AlexandrBognat

Победительница первенства РФ среди юниоров Алина Горбачева в своем телеграм-канале сообщила, что начинает подготовку к контрольным прокатам после ситуации с ее исчезновением.
В своем сообщении Горбачева еще раз поблагодарила всех, кто оказывает ей поддержку. Она также отметила, что ей стыдно за совершенный поступок.

Юная фигуриста пообещала как можно больше показывать в своем телеграм-канале подготовку к контрольным прокатам.

Напомним, о пропаже фигуристки Алины Горбачевой стало известно 29 августа. Фигуристка покинула каток «Чкалов Арена», перед этим поссорившись с тренером Софьей Федченко. Девушку искали в районе Покровской набережной.

В итоге фигуристку нашли в кинотеатре в одном из московских торговых центров. 29 августа спортсменка принесла извинения за то, что заставила всех нервничать и переживать.

Читайте также:

Пропавшая фигуристка Горбачёва опубликовала видео с извинениями

Отец фигуристки Горбачевой рассказал, продолжит ли его 16-летняя дочь карьеру

16-летняя фигуристка Горбачёва объяснила своё исчезновение

#каток
#видео
#фигурное катание
#спорт
Читайте нас в
Подмосковные боксёры в составе сборной России взяли первенство на турнире в Сербии
31 августа 2023, 09:49

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Боксёры из Подмосковья принесли в копилку национальной сборной две золотых медали на международном турнире в Сербии «Золотая перчатка Воеводины», что позволило сборной России завоевать первое место общекомандного зачёта.

В весовой категории среди женщин до 70 кг победила Дарья Панова из Электростали, в весе до 57 кг среди мужчин победил Георгий Гомулак из подмосковной Балашихи, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.


От Московской области в соревнованиях в Сербии принимали участие двое спортсменов, которым удалось завоевать первенство чемпионата в своих категориях. 

Турнир по боксу «Золотая перчатка Воеводины» проходил в Сербии с 21 по 28 августа. 

Читайте также: 

Стал известен размер премиальных, полученных игроками «Зенита» за победу над «Спартаком».

Подмосковные спидскейтеры завоевали восемь медалей на роллер-гонках в Минске.

В Подмосковье пройдёт финал Всероссийского марафона «Земля спорта».
#первенство
#турнир
#бокс
#соревнования
#спорт подмосковья
Читайте нас в
Месси впервые не смог привести к победе свой новый клуб
«Интер Майами» в составе с Месси закончил матч с «Нэшвиллом» ничьей
31 августа 2023, 05:57

Фото: istockphoto/alphaspirit

Впервые клуб «Интер Майами» не смог одержать победу над соперником, в составе которого выступал аргентинский футболист Лионель Месси. Матч с командой «Нэшвилл» завершился вничью.
«Интер Майами» впервые не сумел одолеть команду с Месси на поле. Серия из девяти побед была прервана», — сообщает издание Sport24.
После перехода в «Интер Майами» 7 июня Месси сумел провести команду к финалу кубка США. В этом матче он смог привести свою команду к победе в серии пенальти.

Читайте также:

Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории

Российский полузащитник Кузяев забил дебютный гол за французский «Гавр»

Полузащитник «Динамо» Норманн, покинувший Россию из-за БПЛА, будет играть за саудовский «Аль-Раед»
#сша
#бпла
Читайте нас в
Пропавшая фигуристка Горбачёва опубликовала видео с извинениями
31 августа 2023, 01:38

Фото: iStock/proBAKSTER

Фигуристка Алина Горбачёва, пропавшая на днях, опубликовала видео, в котором принесла извинения за свой поступок. Об этом пишет Телеграм-канал «Москва 24».
По словам спортсменки, причиной исчезновения стали внутренние переживания.

Горбачёва выразила благодарность тем, кто за нее переживал и помогал в поисках.


Читайте также:

Отец фигуристки Горбачевой рассказал, продолжит ли его 16-летняя дочь карьеру

Психолог Дугенцова объяснила поступок фигуристки Горбачевой

Дядя фигуристки Горбачёвой рассказал о ссорах племянницы с тренером


#видео
#спортсмены
#поиски
Читайте нас в
Отец фигуристки Горбачевой рассказал, продолжит ли его 16-летняя дочь карьеру
30 августа 2023, 18:30

Фото: istockphoto/proBAKSTER

Дмитрий Горбачев, отец 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, рассказал подробности исчезновения дочери.
«КП» пишет, что, по словам отца, Алина получила незначительную травму в июле, которая повлияла на тренировки. 2 месяца они проводились в щадящем режиме.
 
«До начала сезона немного времени осталось. У дочери, скажем так, не всё получается. Поэтому все на нервах. Ссоры как таковой с тренером не было. Просто это нервы были»,- сказал Дмитрий Горбачев.
По его словам, у дочери всё хорошо. Она продолжит спортивную карьеру, потому что Алина этого хочет.
 
«С кем она будет жить, сейчас решается. А будем мы её наказывать или нет, это уже наше дело», — заявил Дмитрий Горбачев.
О пропаже фигуристки Алины Горбачевой стало известно 29 августа. Фигуристка покинула каток «Чкалов Арена», перед этим поссорившись с тренером Софьей Федченко.
 
Девушки искали в районе Покровской набережной. В итоге фигуристку нашли в кинотеатре в одном из московских торговых центров.
29 августа спортсменка принесла извинения за то, что заставила всех нервничать и переживать.

Читайте также:

Дядя фигуристки Горбачёвой рассказал о ссорах племянницы с тренером

Семья фигуристки Горбачёвой заберёт её из спорта после инцидента с исчезновением

16-летняя фигуристка Горбачёва, которую искали по всей Москве, ночевала в подъезде


#фигурное катание
#спорт
#спортсмены
Читайте нас в
Бывший президент ФК «Москва» Белоус заявил об интересе Европы к рынку РПЛ
30 августа 2023, 17:39

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус заявил, что европейским клубам по-прежнему интересен трансферный рынок Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Для меня в этом нет ничего удивительного. Того же Сазонова наверняка приметили, когда он выступал за Грузию, теперь едет в Италию. Туда сейчас поехал Азмун, и др. Это показывает, что рынок РПЛ им давно интересен, и они по-прежнему следят за ним», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Белоус.

Он отметил, что российские футболисты являются перспективными для Европы, что очень хорошо. Белоус выразил уверенность в том, что в скором времени российские клубы вернуться к международным соревнованиям.

Читайте также:

Адвокат Добровинский спрогнозировал выступления «Зенита» в нынешнем чемпионате

Практически у всех хоккеистов ХК «Толпар» обнаружили допинг

Люберцы стали победителями Кубка Губернатора Московской области
#спорт
#рпл
#футбол
Читайте нас в
Адвокат Добровинский спрогнозировал выступления «Зенита» в нынешнем чемпионате
30 августа 2023, 17:28

Фото: istockphoto.com/alphaspirit

Адвокат, болельщик «Зенита» Александр Добровинский заявил, что команда является сильной, поэтому в этом чемпионате после удара от «Динамо» покажет себя с наиболее сильной стороны.
При этом, он подчеркнул, что в чемпионате столкнуться довольно сильные команды, поэтому за их соперничеством будет интересно наблюдать.

«Зенит», очень мощная бразильская команда, усиленная легионерами из России. Они начинают разыгрываться, «Зенит» — основной претендент на чемпионство. Команда, засыпанная деньгами, и может себе многое позволить. Хотя им, конечно, было непросто оправиться от удара «Динамо». Но сейчас они окрысились и будут рвать и метать. Нынешний чемпионат интересен, все очень близко друг к другу, и «Зениту» будет не так просто занять почётное место», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Добровинский.

Он напомнил, что после неудачного старта сезона «Зенит» одержал над «Спартаком» в Москве и над «Уралом» в Санкт-Петербурге.

Читайте также:

Практически у всех хоккеистов ХК «Толпар» обнаружили допинг

Люберцы стали победителями Кубка Губернатора Московской области

ФИДЕ: Российский гроссмейстер Витюгов сменил спортивное гражданство на Великобританию
#спорт
#чемпионат
#футбол
Читайте нас в
Достижения.рф