Роналду: Чемпионат в Португалии превратился в цирк

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Он также отметил, что чемпионат Португалии слабее, чем в Английской премьер-лиге (АПЛ), Ла Лиге и Бундеслиге. Футболист добавил, что более не надеется на то, что Португалия сможет войти в четверку или пятерку лучших.
«Считаю, что арабская лига лучше португальской. Дело не только в противоречиях. Здесь нет такого количества шума, имена гораздо громче. Я надеюсь, что португальский чемпионат может стать лучше, я знаю, что это будет трудно. Вероятно, это невозможно. То, что происходит в последнее время, превращается в цирк», - заключил игрок.
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