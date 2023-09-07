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Роналду: Чемпионат в Португалии превратился в цирк

07 сентября 2023, 14:07
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналдузаявил, что ситуация в чемпионате Португалии по футболу превратилась в цирк.
По его словам, в каждой лиге есть свои противоречия, однако в Португалии их слишком много. Роналду считает, что это плохой этап и надеется на исправление сложившейся ситуации.

Он также отметил, что чемпионат Португалии слабее, чем в Английской премьер-лиге (АПЛ), Ла Лиге и Бундеслиге. Футболист добавил, что более не надеется на то, что Португалия сможет войти в четверку или пятерку лучших.


«Считаю, что арабская лига лучше португальской. Дело не только в противоречиях. Здесь нет такого количества шума, имена гораздо громче. Я надеюсь, что португальский чемпионат может стать лучше, я знаю, что это будет трудно. Вероятно, это невозможно. То, что происходит в последнее время, превращается в цирк», - заключил игрок.

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#чемпионат
#футболист
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Впервые в парке Малевича пройдет фестиваль «Территория спорта»
07 сентября 2023, 14:48

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 9 сентября, парк Малевича в Одинцовском городском округе станет площадкой для занятий разнообразными видами спортивных активностей в рамках фестиваля «Территория спорта».

9 сентября с 12:00 до 16:00 все желающие смогут попробовать себя в различных видах спорта благодаря фестивалю «Территория спорта», 

В парке будут организованы мастер-классы, которые проведут профессиональные спортсмены по баскетболу, волейболу, падел-теннису, боксу и дартсу.

Специальным приглашённым гостем мероприятия станет российский профессиональный баскетболист, мастер спорта России международного класса — Фёдор Лихолитов.

Для поклонников фитнеса пройдут мастер-классы по направлению Jumping Fitness и других направлений. 

Также, организаторы фестиваля подготовили интересную программу для детей.

В течение мероприятия будет играть современная музыка от мастера мультижанровых сетов — DJ Hart.

В завершении праздника пройдёт розыгрыш призов от партнеров и мини-концертная программа.

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Названа дата премьерного показа фильма «Барби» в России.

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#спортсмены
#мероприятия
#кросс
#программа
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Мостовой предрёк минимальную победу от сборной РФ в матче с египтянами
07 сентября 2023, 14:43

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказал мнение о том, что в предстоящем товарищеском матче между сборной РФ и олимпийской сборной Египта фатального проигрыша последнего не будет.
«В сборной сейчас целых три состава. Должны найтись игроки, которые смогут дать хороший бой Египту. Сейчас в РПЛ есть много интересных молодых ребят, которые уже основные в своих клубах. Мотивация должна быть хорошая у парней. Жду минимальной победы от сборной, но разгрома Египта не будет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Отмечается, что матч команд состоится в Суэце 7 сентября в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что ситуация в чемпионате Португалии по футболу превратилась в цирк. Так, по его словам, в каждой лиге есть свои противоречия, однако в Португалии их слишком много. Роналду считает, что это плохой этап и надеется на исправление сложившейся ситуации.

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Товарищеский матч «Крыльев Советов» и «Урала» состоится 10 сентября
#спорт
#матч
#футбол
#россия
#египет
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Подмосковный «Витязь» обыграл «Адмирал» в серии буллитов
07 сентября 2023, 13:59

Фото: ХК «Витязь»

Подмосковный «Витязь» одержал домашнюю победу над владивостокским «Адмиралом» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1. 
 
На второй минуте первого периода Иван Савчик открыл счёт в матче. Во второй 20-минутке команды обошлись без заброшенных шайб. На девятой минуте третьего периода Александр Горшков восстановил равенство в счёте. 
 
В серии буллитов сильнее оказались хозяева. Победный бросок – на счету Владимира Галузина. 
 
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#спорт
#хоккей
#кхл
#балашиха
#матч
#хк витязь
#московская область
#подмосковье
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Международный паралимпийский комитет намерен навсегда приостановить членство ПКР
07 сентября 2023, 10:06

Фото: iStock/Mei Hwajyan

Президент ПКР Павел Рожков сообщил, что представители Международного паралимпийского комитета (IPC) заявили о своем намерении хорошо подготовиться к генеральной ассамблее в Бахрейне для того, чтобы навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом Рожков рассказал на заседании коллегии Минспорта РФ.
По словам президента ПКР, осенью 2022 года генассамблея IPC приостановила членство ПКР, лишив всех прав, за исключением обязанности платить членский взнос. Это решение было опротестовано, в результате чего апелляционный трибунал IPC был выигран.

Рожков подчеркнул, что в этом ПКР получил поддержку и российских спортсменов включили в календарь ряда соревнований. Однако МОК запретил российской олимпийской сборной участвовать в Азиатских играх. Рожков отметил, что на данный момент Оргкомитет Азиатских игр думает, что можно сделать в этой ситуации с паралимпийцами. Президент ПКР добавил, что в последнее время с ними стали более смело сотрудничать в Азиатском паралимпийском комитете.

Напомним, Генеральная ассамблея IPC пройдет в Бахрейне 27 сентября. 

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#президент
#взнос
#медведев
#мок
#паралимпийские игры
#спорт
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Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису
06 сентября 2023, 23:55

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом Открытого чемпионата США по теннису (US Open), обыграв своего соотечественника Александра Рублёва, пишет «Российская газета»
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Даниила. Как уточняет РИА Новости, Андрей Рублев уже девять раз играл в четвертьфинале турниров серии Большого шлема, однако все их проиграл.

Теперь за выход в финал одного из главных «Шлемов» третья ракетка мира и победитель US Open 2021 года Медведев поборется либо с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом (Испания), которому он проиграл в полуфинале нынешнего «Уимблдона», либо с немцем Александром Зверевым. 

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#теннис
#сша
#медведев
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Российские и белорусские атлеты смогут выступать в Чехии за иностранные клубы
06 сентября 2023, 20:46

Фото:: РИА Новости/Стрингер

Спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать в Чехии, если они будут находиться в качестве легионеров в иностранных командах, а не представлять свою страну. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.
Такое решение было принято по итогам правительственного заседания, сообщает портал Sport.cz. Глав чешского кабинета министров также добавил, что россияне и белорусы будут допущены в страну только в том случае, если они не будут использовать национальную символику и делать политические заявления, которые поддерживают действия их правительств.

В августе футбольный клуб «Тобол» из Казахстана готовился приехать в Чехию для проведения ответного матча плей-офф Лиги конференций с командой «Виктория» (Пльзень). Тогда чешские власти запретили въезд в страну россиянам Ивану Коновалову, Альберту Габараеву и Павлу Кириенко, а также белорусу Павлу Забелину.

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#россияне
#чехия
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Минспорт: более 100 российских спортсменов сменили гражданство
06 сентября 2023, 18:41

Фото: istock/JohnAlexandr

Больше ста российских спортсменов решили перейти в сборные других стран.
Об этом сообщил заместитель министра спорта Алексей Морозов на заседании коллегии Минспорта.

«55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство», —  заявил Морозов.
Также, Морозов отметил, что без учета неолимпийских видов спорта, это значение перевалило за 100. Ведомство, по словам Морозова, старается повышать мотивацию спортсменов, стремятся минимизировать случаи смены гражданства. 

«Сейчас есть такая тенденция», —  заключил чиновник.
Министерство также работает над тем, чтобы о желании спортсменов сменить гражданство сразу сообщать федерациям.

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В Шатуре проведут Всероссийский день бега «Кросс нации»

Хоккейный агент Дементьев объяснил поражения ЦСКА в сезоне КХЛ

Товарищеский матч «Крыльев Советов» и «Урала» состоится 10 сентября

#гражданство
#минспорта
#спортсмены
#министерство
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В Шатуре проведут Всероссийский день бега «Кросс нации»
06 сентября 2023, 17:49

Фото: Istockphoto / WoodysPhotos

Всероссийский день бега в рамках «Кросса нации» пройдёт 16 сентября в городском округе Шатура. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта Московской области. 
 
Спортивный праздник проводится с 2004 года. Он ежегодно собирает сотни тысяч любителей бега. Забег по традиции проходит в третью субботу сентября в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». 
 
Для регистрации на «Кросс нации» в Шатуре нужно заполнить форму по ссылке. Регистрация завершится 14 сентября в 14 часов. При этом групповая регистрация участников не предусмотрена.
 
Для любителей бега в Подмосковье будет организовано пять дистанций – 1, 4, 6, 8 и 12 км. 
 
Место проведения забега: Московская область, Шатура, ул. Спортивная,  д. 14 (стадион «Энергия»). Регистрация участников начнётся в 10 часов. 
 
Как напомнили в министерстве, в прошлом году участниками бегового события стали более 1 тыс спортсменов из разных регионов России. 
 
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#спорт
#подмосковье
#московская область
#бег
#забег
#кросс
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Хоккейный агент Дементьев объяснил поражения ЦСКА в сезоне КХЛ
06 сентября 2023, 17:38

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал поражение ЦСКА на старте сезона КХЛ «Металлургу», которое стало вторым в трёх матчах чемпионата.
По его мнению, определённую роль в этом поединке сыграло то, что команда не так давно вернулась из отпуска к тренировкам, что не могло не сказаться на работе игроков. Он выразил надежду, что со временем ребята растренируются и всё встанет на свои места, игроки вернуться в форму и станут работать в прежнем режиме.

«Весь чемпионат пройти без поражений нельзя. Ни в одной лиге нет ни одной команды, которая бы выигрывала все матчи. Это спорт, это хоккей, и есть масса ситуаций, воздействующих на развитие событий. Возможно, информационный бум, который творится вокруг ЦСКА с начала чемпионата, имеет определенное влияние. Команды по-особому настраиваются на этого соперника. И, может быть, в самом ЦСКА атмосфера перегружена сложившейся ситуацией», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Дементьев.

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