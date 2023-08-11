Роналду могут арестовать за то, что он перекрестился

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Чемпиона Европы по футболу Криштиану Роналду могут арестовать за то, что во время матча в Саудовской Аравии он перекрестился, сообщает Telegram-канал SHOT.
Роналду перекрестился неосознанно, так он отпраздновал гол. Португалец забыл, что на территории королевства запрещена демонстрация любой христианские жесты и символику.
В СМИ напомнили, что Роналду не первый, кого постигла такая учесть. Ранее оманского игрока клуба «Аль-Насра» Хуана Пабло Пино арестовали за татуировку с изображением Иисуса Христа.
Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Кевин Джонсон заявил, что решил сменить имя в честь президента России Владимира Путина из-за его невероятной энергетики. 8 августа 2023 года Джонсон заявил, что сменил свое имя на Кевин Владимирович.
Читайте также:
Определились первые лидеры Чемпионата России по конкуру
16 команд юных футболистов разыграют в Химках Кубок Игоря Акинфеева
«Зенит» выиграл в матче с «Крыльями Советов»
В СМИ напомнили, что Роналду не первый, кого постигла такая учесть. Ранее оманского игрока клуба «Аль-Насра» Хуана Пабло Пино арестовали за татуировку с изображением Иисуса Христа.
Читайте также:
Определились первые лидеры Чемпионата России по конкуру
16 команд юных футболистов разыграют в Химках Кубок Игоря Акинфеева
«Зенит» выиграл в матче с «Крыльями Советов»
Евгения Парфентьева