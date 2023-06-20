Роналду — первый игрок, который провел 200 матчей в составе сборной

Фото: IStock/Rost-9D
Португальский форвард Роналду первым провел 200 матчей в составе сборной
Звездный нападающий футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд, став первым, кто сыграл более 200 матчей за свою национальную команду.
На данный момент сборная Португалии играет против сборной Исландии на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике в рамках группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года в группе J. Первый тайм завершился, и пока ни одна из команд не смогла забить гол.
В этом сезоне знаменитый португальский форвард успел поучаствовать в 19 матчах различных турниров, забив при этом 14 голов и сделав две голевые передачи.
Отметим, что Роналду также выступал за клубы такие как «Спортинг» из Лиссабона, «Реал Мадрид» и «Ювентус» из Турина.
Ранее Российский футбольный союз подписал контракт о техническом партнерстве с немецкой компанией Jogel во время ПМЭФ.
На данный момент сборная Португалии играет против сборной Исландии на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике в рамках группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года в группе J. Первый тайм завершился, и пока ни одна из команд не смогла забить гол.
Отметим, что Роналду также выступал за клубы такие как «Спортинг» из Лиссабона, «Реал Мадрид» и «Ювентус» из Турина.
Ранее Российский футбольный союз подписал контракт о техническом партнерстве с немецкой компанией Jogel во время ПМЭФ.
Артем Кузьмин