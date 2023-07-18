Роналду рассказал, что никогда не будет играть за европейский клуб

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«Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта. Мне 38 лет, и европейский футбол сильно потерял в качестве. Только АПЛ намного опережает все остальные лиги», — высказал своё мнение Криштиану Роналду.
В прошлом сезоне Роналду сыграл в 19 матчах, забив 14 голов и передав 2 результативные передачи. Команда заняла 2 место турнирной таблицы с отставанием от «Аль-Иттихада» в 5 очков.
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