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Роналду рассказал, что никогда не будет играть за европейский клуб

18 июля 2023, 10:32

Фото: istockphoto / Rost-9D

Португальский нападающий саудовского «Аль-Наср» Криштиану Роналду сказал, что не вернётся в европейский футбол.
Его слова передал журналист Фабрицио Романо.
«Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта. Мне 38 лет, и европейский футбол сильно потерял в качестве. Только АПЛ намного опережает все остальные лиги», — высказал своё мнение Криштиану Роналду.

Роналду начал выступать за «Аль-Насра» 2 января 2023 года после того, как покинул английский «Манчестер Юнайтед». По контракту с клубом он зарабатывает €200 млн в год.

В прошлом сезоне Роналду сыграл в 19 матчах, забив 14 голов и передав 2 результативные передачи. Команда заняла 2 место турнирной таблицы с отставанием от «Аль-Иттихада» в 5 очков.

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#Криштиану Роналду
#футбол
#футболист
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Украина потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА
17 июля 2023, 22:46

Фото: iStock/Rost-9D

Украинская ассоциация футбола (УАФ) просит исключить Российский футбольный союз (РФС) из УЕФА и ФИФА.
Такое требование УАФ объяснила участием в российской Второй лиге клубов «Рубин» и «Севастополь», пишет РИА Новости.

В начале июня 2023 года крымские команды прошли аттестацию и стали участниками российского чемпионата. 16 июля «Рубин» и «Севастополь» стартовали во Второй лиге.

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#футбол
#УАФ
#ФИФА
#Украина
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Девять самых известных русских шахматистов
17 июля 2023, 16:24

Фото: IStock/Andy Cossins

Русские шахматисты – одни из самых известных шахматистов мира. О них снимали фильмы, писали книги. Мастера шахмат проявили себя как гениальные стратеги, творцы комбинаций и запомнились миру как легенды. В честь Международного дня шахмат, который отмечается во всём мире 20 июля, «Радио 1» сделало подборку самых ярких русских шахматистов.

Александр Алехин (1892-1946)

Российский гроссмейстер Александр Алехин является первым отечественным чемпионом мира. Алехин вошёл в число сильнейших шахматистов мира прямо перед Первой мировой войной. Четвёртый обладатель мировой шахматной короны удерживал звание на протяжении 17 лет: 1927–1935, 1937–1946. Единственный, кому Алехин уступил место по этому показателю стал немец Эмануил Ласкер. Он сохранял чемпионство 27 лет.  На сегодняшний день Александр Алехин, который завоевал мировую шахматную корону в 1921 году, является единственным шахматистом, который умер, будучи действующим чемпионом.

Михаил Ботвинник (1911-1995)

Ботвинник является одним из самых значимых шахматистов в истории. Он стал первым официальным Чемпионом Мира в 1948 году и успешно защищал свой титул в нескольких матчах. Ботвинник отличался глубокими позиционными пониманием и уникальной технической мощью. Михаил Ботвинник становился наибольшее количество раз чемпионом мира. Ему удалось сделать это трижды. Впервые это произошло в 1948 году, после этого он дважды проигрывал корону и оба раза вернул её в матче-реванше.  

Михаил Таль (1936-1992)

Таль был известен своим ярким и агрессивным стилем игры. Он стал Чемпионом Мира в 1960 году, совершив великолепный подвиг, победив чемпиона Мира Михаила Ботвинника. Таль был мастером комбинаций и часто рисковал ради победы. Среди остальных своих коллег, Талю потребовалось меньше всего лет, чтобы стать чемпионом мира.  

Гарри Каспаров* (род. 1963)

Каспаров* является одним из самых успешных и влиятельных шахматистов всех времён. Он стал Чемпионом Мира в 1985 году и удерживал этот титул вплоть до 2000 года. Также почти беспрерывно с 1986 по 2005 год он занимал первую строчку рейтинга лучших шахматистов мира. Каспаров* славился своим высоким интеллектом, агрессивным стилем игры и стратегической проницательностью.  

Владимир Крамник (род. 1975)

Крамник стал Чемпионом Мира в 2000 году, победив Гарри Каспарова*. Он отличался глубокими позиционными знаниями и превосходными техническими навыками. Крамник также принимал участие в историческом матче «Brain Games» против компьютера Deep Fritz.  

Анатолий Карпов (род. 1951)

Карпов является одним из самых успешных шахматистов в истории и двенадцатым чемпионом мира по шахматам. Впервые он завоевал этот титул в 1975 году, сохраняя его вплоть до 1985 года. Карпов был известен своим тщательным и методичным подходом к игре, а также своей непревзойдённой выдержкой.  

Владимир Крамник (род. 1975)

Владимир Крамник стал Чемпионом Мира в 2000 году, тогда как раз он победил Гарри Каспарова. Он отличался глубокими позиционными знаниями и превосходными техническими навыками. Крамник также принимал участие в историческом матче «Brain Games» против компьютера Deep Fritz.  

Пётр Свидлер (род. 1976)

Свидлер является одним из самых успешных шахматистов России. Он выиграл несколько крупных турниров и имеет множество достижений в своей карьере. В 2011 году он взял кубок мира, также пять раз становился победителем Всемирных Шахматных олимпиад: в 1994, 1996,1998, 2000 и 2002 годах. Свидлер также является трёхкратным чемпионом мира по шахматам Фишера (2003, 2004, 2005). Он известен своими аналитическими способностями и хорошими стратегическими решениями.
 

Сергей Карякин (род. 1990)

Карякин стал юным гроссмейстером в возрасте 12 лет и 7 месяцев, что сделало его самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент. Карякина внесли в Книгу рекордов Гиннесса. В 2016 году Карякин смог добиться самого высокого достижения в своей карьере, когда стал претендентом на титул Чемпиона Мира по шахматам.
 
*Признан иностранным агентом на территории РФ 

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#шахматы
#Россия
#Советский Союз
#Чемпион
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Полумарафон «Сергиевым путём» стал самым массовым забегом «Суперлиги Подмосковья»
17 июля 2023, 14:47

Фото: Минспорт МО

1840 любителей бега приняли участие в традиционном полумарафоне «Сергиевым путём», который состоялся в Сергиево-Посадском городском округе в рамках проекта «Суперлига Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.

Это беговое событие стало самым массовым в летнем сезоне в рамках этого проекта. Участники преодолели дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км, а спортсмены в возрасте от 4 до 12 лет вышли на старт дистанций 300 и 600 м.
Стартовали спортсмены на Красногорской площади, откуда начинали знакомство с живописным маршрутом. Дистанции пролегали по центру города и возле основных достопримечательностей. После забега желающие смогли пройти по туристической зоне «Дорога к храму». Она связывает значимые места: набережную, бульвары и кварталы со старинной застройкой, прилегающие к Троице-Сергиевой Лавре. 
 
19 августа пройдёт полумарафон «Золотой павлин» в Серпухове, а 7 октября – кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN». Регистрация на эти старты продолжается на странице серии «Суперлига Подмосковья».

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#Минспорт МО
#Сергиев Посад
#забег
#спорт
#Московская область
#Подмосковье
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Команда из Химок стала чемпионом Первенства России по баскетболу
17 июля 2023, 14:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Команда «Khimki Power» стала победителем Первенства России U23 по баскетболу 3х3.
В финале состязаний команда из Химок обыграла соперников из Санкт-Петербурга, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.

Баскетбольный турнир проходил с 14 по 16 июля в Твери. В турнире приняли участие 18 мужских и 10 женских команд.
«Одержать победу, а также постоять за себя и за своих товарищей «Khimki Power» были настроены самым решительным образом. И сделать это удалось! 10:21 - итоговый результат победного матча над командой из Питера. Кроме того, приз «Самый ценный игрок» Первенства России U23 достался Ивану Цуканову», — рассказали в Центре спортивной подготовки по игровым видам спорта №5.
Тренера баскетбольной команды игроки «Khimki Power» Даниила Абрамовского наградили призом «За спортивное поведение», а некоторые игроки команды были удостоены индивидуальными наградами в рамках турнира.

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#Химки
#баскетбол
#первенство
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«Зенит» подписал контракт с Марио Фернандесом, который играл за ЦСКА 10 лет
17 июля 2023, 13:05

Фото: istockphoto / Rost-9D

Бывший защитник сборной России по футболу Марио Фернандес подписал контракт с петербургским «Зенитом».
Клуб заключил контракт с футболистом на год с опцией продления на один сезон. «Зенит» пожелал Фернандесу новых титулов в сине-бело-голубых цветах.
 
После сезона-2021/22 Фернандес приостановил клубную карьеру. Во второй половине 2022 года Марио Фернандес отдыхал и проводил время с семьёй, а первую половину 2023 года играл в «Интернасьонале».

С 2012 по 2022 год футболист выступал за столичный ЦСКА. В сентябре 2017 года Фернандес дебютировал за российскую сборную.

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#Зенит
#ЦСКА
#футбол
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Тарпищев пригрозил Польше скандалом, если она не примет российских теннисистов
16 июля 2023, 20:35

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Российские теннисисты должны поехать в Польшу на соревнования, а если не пустят – будет скандал. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«Это политика, надо внимания не обращать нам на неё, а играть и делать своё дело. Если виза есть – надо ехать. Не пустят – будет скандал», – сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что организаторы мужского теннисного турнира в польских Козерках порекомендовали российским и белорусским спортсменам не подавать заявки на участие. Соревнования пройдут с 14 по 19 августа.

В листе заявок турнира Женской теннисной ассоциации, который пройдёт с 24 по 30 июля в Варшаве, фигурируют имена трёх российских спортсменок. Однако Министерство спорта и туризма Польши в интервью газете Przeglad Sportowy заявило, что не может влиять на допуск спортсменов из России и Белоруссии на турниры в Польше. 

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#спорт
#Польша
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Международная федерация плавания отложила рассмотрение допуска россиян на соревнования
16 июля 2023, 16:04

Фото: iStock/BalanceFormcreative

Международная федерация плавания (World Aquatics) отложила принятие решения о предоставлении допуска российским и белорусским спортсменам на свои соревнования в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в организации.
«У бюро World Aquatics нет оснований полагать, что вопрос будущего выступления спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях World Aquatics будет изучаться во время чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке», – говорится в заявлении. 

Чемпионат мира в Японии стартовал в пятницу, 14 июля, и завершится 30 июля. Федерация плавания ранее сообщала, что обсудит сложившуюся ситуацию и примет решение об участии российских и белорусских спортсменах в соревнованиях.

Напомним, что спортсмены из России и Белоруссии уже второй год пропускают чемпионат мира из-за ситуации на Украине.

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#чемпионатмира
#плавание
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Команда из Химок вошла в тройку победителей Первенства Московской области по автокроссу
16 июля 2023, 10:51

Фото: пресс-служба администрации Химок

В Первенстве Московской области по автокроссу, прошедшему в рамках Кубка Kramar Motosport, команда юных химчан заняла второе место. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Химок.
Заезды прошли на трассе «Гонки на выживание» в Видном. Всего в автогонках поучаствовали около 50 пилотов, среди которых – спортсмены химкинской команды спортшколы по техническим видам спорта. 

«В напряжённой борьбе Семён Воронов занял высшую ступень пьедестала почёта, финишировав первым в классе Д3-250. Отдельной наградой за проявленное мужество был отмечен гонщик нашего города Александр Абрамов, который после массового столкновения машин первым выбрался из багги и оказал помощь другим участникам стартов», – рассказали в управлении физической культуры и спорта городского округа Химки.  
 
Первенство Московской области по автокроссу разделено на 12 этапов. После каждой гонки определяется победитель, а в конце соревнований подводятся общие итоги. После этого спортсменам присваивают разряды. 

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#Химки
#Подмосковье
#автокросс
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«Интер Майами» официально объявил о переходе Месси
16 июля 2023, 02:27

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Американский футбольный клуб «Интер Майами» объявил о подписании контракта с чемпионом мира Лионелем Месси. Соглашение с аргентинцем рассчитано до конца сезона 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.
«Я очень взволнован перед следующим шагом в своей карьере. Это фантастическая возможность, и вместе мы продолжим строить потрясающий проект. Идея состоит в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей, и я очень хочу помогать своей новой команде» — заявил сам Месси.

Чемпион мира по футболу 2022 года, семикратный обладатель «Золотого мяча» и один из лучших футболистов в мировой истории, аргентинец Лионель Месси объявил о том, что продолжит свою карьеру игрока в американском клубе «Интер Майами». Об этом сам Месси рассказал в интервью газете Mundo Deportivo.



В июне истек контракт Месси с французским клубом «ПСЖ», в составе которого аргентинец дважды становился чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны. Рассматривались разные варианты продолжения карьеры Лионеля, включая саудовский клуб «Аль Хиляль», а также испанскую «Барселону», за которую Месси играл с юношеского возраста и в составе которой он 10 раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Однако в итоге семикратный обладатель «Золотого мяча» решил принять предложение «Интер Майами» о четырехлетнем контракте на сумму в $200 млн. Клуб, одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бэкхем, в настоящее время занимает последнее место в зоне А Высшей футбольной лиги США (MLS), набрав 15 очков в 16 встречах.

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#Лионель Месси
#США
#футбол
#Интер Майами
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