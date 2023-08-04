Российская фигуристка намерена сменить спортивное гражданство

Фото: iStock/proBAKSTER
Серебряный призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2020 года Софья Самоделкина намерена сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось о смене спортивного гражданства дочерью тренера по фигурному катанию Тутберидзе. Разрешение на смену гражданства было предоставлено федерацией фигурного катания. Об аналогичном намерении также сообщил Глеб Смолкин.
Читайте также:
Песков рассказал о предстоящей операции Костомарова
Спортсменка Роднина указала на причины участия россиян и украинцев на общих соревнованиях
Врач Ефремов: Щербакова может расстаться со спортом на девять месяцев из-за мононуклеоза
Анастасия Крестьянова