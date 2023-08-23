Российская фигуристка заявила о необходимости тратить миллион рублей в месяц

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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова отметила, что для комфортной жизни ей необходимо расходовать около миллиона рублей ежемесячно. Об этом она рассказала на «Матч ТВ».
Елизавета уточнила, что при таком доходе она сможет позволить себе все желаемое. «Каждый из нас имеет возможность для самореализации, хотя для некоторых это более сложный путь», — добавила фигуристка.
В летний период, выступая в шоу Евгения Плющенко, Нугуманова вышла на лед в украшениях на общую стоимость в районе 1,7 миллиона рублей. Среди прочего на ней были украшения от Tiffany и браслет Cartier стоимостью 1,1 миллиона рублей.
В прошлом, Елизавета отличилась на соревнованиях в одиночном катании, заняв третье место на турнире Warsaw Cup в 2019 году.
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В летний период, выступая в шоу Евгения Плющенко, Нугуманова вышла на лед в украшениях на общую стоимость в районе 1,7 миллиона рублей. Среди прочего на ней были украшения от Tiffany и браслет Cartier стоимостью 1,1 миллиона рублей.
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Артем Кузьмин