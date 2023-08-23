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Российская фигуристка заявила о необходимости тратить миллион рублей в месяц

Фигуристка Нугуманова заявила, что ей необходимо тратить миллион рублей в месяц
23 августа 2023, 23:53

Фото: iStock/proBAKSTER

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова отметила, что для комфортной жизни ей необходимо расходовать около миллиона рублей ежемесячно. Об этом она рассказала на «Матч ТВ».
Елизавета уточнила, что при таком доходе она сможет позволить себе все желаемое. «Каждый из нас имеет возможность для самореализации, хотя для некоторых это более сложный путь», — добавила фигуристка.

В летний период, выступая в шоу Евгения Плющенко, Нугуманова вышла на лед в украшениях на общую стоимость в районе 1,7 миллиона рублей. Среди прочего на ней были украшения от Tiffany и браслет Cartier стоимостью 1,1 миллиона рублей.


В прошлом, Елизавета отличилась на соревнованиях в одиночном катании, заняв третье место на турнире Warsaw Cup в 2019 году.

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Московский «Локомотив» впервые завоевал Кубок Игоря Акинфеева
22 августа 2023, 21:44

Фото: Минспорт МО

В Химках определились победители и призёры V турнира «Кубок Игоря Акинфеева». Обладателями почётного трофея впервые стали футболисты столичного клуба «Локомотив», сообщили в пресс-службы подмосковного Минспорта.
«Я очень счастлив, ребята, что вы приезжаете. Здесь на трибунах за вас переживают ваши родители. Спасибо всем огромное! Неважно, какая эмблема у вас на груди. Будьте всегда честными, настоящими, любите футбол и, самое главное, всем – без травм», – обратился к участникам Акинфеев
В финальном матче московский «Локомотив» разгромил санкт-петербургский «Зенит» – 5:0. Третье место заняли хозяева соревнований – футбольный клуб «Химки». В борьбе за бронзу химчане были сильнее «Чайки» из Ростовской области – 1:0. 
«Идея турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву и легендарному вратарю Игорю Акинфееву. Начиналось всё с небольшого турнира, а сегодня в нем участвуют практически все ведущие детские футбольные академии. Я думаю, что среди этих ребят очень много будущих футболистов нашей национальной сборной», – сказал Абарёнов
Победителями противостояния вратарей – кипербатла – стали голкиперы команды «Акрон – Академия футбола имени Ю. Коноплёва» из Тольятти. 
 
В этом году Кубок Игоря Акинфеева впервые прошёл в Химках. Ранее он проводился в Бронницах. В соревнованиях приняли участие 16 команд игроков 2011 года рождения. 
 
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#минспорт мо
#игорь акинфеев
#химки
#футбол
#дети
#подмосковье
#московская область
#дмитрий абарёнов
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Акинфеев приветствовал финалистов футбольного турнира своего имени в Химках
22 августа 2023, 19:54

Фото: администрация г. о. Химки

Вратарь ФК ЦСКА Игорь Акинфеев вместе с министром физической культуры и спорта Московской области Дмитрием Абарёновым приветствовали юных участников V открытого турнира «Кубок Игоря Акинфеева». В этом году соревнования начинающих игроков ведущих футбольных академий России приняли Химки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Нашему турниру уже пять лет. Я счастлив, что мы с каждым годом растем в профессиональном плане, в расширении турнира. Команды, которые приезжают, – лучшие и самые сильные академии нашей страны. Для меня это большая гордость, потому что наш турнир один из самых сильных в России», – поделился Акинфеев.
 
Глава городского округа Дмитрий Волошин также поддержал команды в суперфинале. ​
«Химки – спортивная и футбольная столица Подмосковья. Для нас большая честь, что пятый, юбилейный, турнир «Кубка Игоря Акинфеева» проходит именно в нашем городском округе. Мы рады быть частью этого замечательного спортивного события. Уверен, этот турнир станет не только местом соревнования, но и дружбы! Ведь вместе мы – сила!», – отметил Волошин.
Игры провели 21 и 22 августа на стадионе «Новые Химки». В традиционном турнире приняли участие 16 команд со всей России. В финал вышли четыре команды – СШОР «Химки», ФК «Чайка» из Ростовской области, московский «Локомотив» и ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга.   В финальном матче играют юношеские команды «Зенита» и «Локомотива», «Химки» заняли третье место.  

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16 команд юных футболистов разыграют в Химках Кубок Игоря Акинфеева


#химки
#футбол
#дети
#игорь акинфеев
#спорт
#дмитрий абарёнов
#дмитрий волошин
#подмосковье
#московская область
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ЦСКА подписал 4-летний контракт с чилийским футбольным форвардом Виктором Давилой
22 августа 2023, 01:59

Фото: iStock/matimix

Футбольный клуб ЦСКА официально объявил о переходе нападающего мексиканского «Леона» Виктора Давилы. Контракт с чилийским форвардом подписан на четыре года, с опцией возможного продления ещё на год.
«Решение было принято очень быстро. <...> Как только ЦСКА обратил на меня внимание, я заинтересовался предложением. Очень приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание», — цитирует новичка «красно-синих» портал «Чемпионат».

В беседе с журналистами спортсмен заявил, что приглашение в ЦСКА – это шанс, который нельзя было упустить. Поэтому то, что он сейчас здесь говорит о правильно принятом решении.

25-летний Давила на протяжении шести лет выступал за команды чемпионата Мексики «Некакса», «Пачука» и «Леон». В их составе он забил 55 голов.

В ходе минувшего футбольного сезона Виктор Давила провел за «Леон» 39 матчей, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи

По сведениям портала Transfermarkt, стоимость чилийского форварда составляет пять с половиной миллионов евро.

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#футбол
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Стадион имени Исинбаевой переименовали
В Махачкале переименовали стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой
21 августа 2023, 23:11

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Махачкале переименовали легкоатлетический стадион имени двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление дагестанского правительства.
Уточняется, что арене вернули прежнее название «Труд». Летом 2017 года стадион переименовали в честь Елены Исинбаевой.

El Digital Sur 12 июля писало, что Исинбаева в настоящее время живет на Тенерифе. Немного позже экс-спортсменка опубликовала «ВКонтакте» пост, где заявила, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

Слова олимпийской чемпионки вызвали общественный резонанс. С критикой в адрес Исинбаевой выступил министр спорта РФ Олег Матыцин, а глава Дагестана Сергей Меликов заявил о намерении переименовать стадион в Махачкале, названный в ее честь.

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#уголовное стадион
#рф
#Елена Исинбаева
#дагестан
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Чилиец Давила, который войдёт в состав сборной ЦСКА, назвал московский клуб «великим»
21 августа 2023, 19:55

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Футболист Виктор Давила из Чили признался, что считает ЦСКА великим клубом, поэтому долго не думал о вступлении в команду московского клуба.
25-летний нападающий в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА. До этого он с 2021 года играл за мексиканский клуб «Леон». 

В беседе с журналистами спортсмен заявил, что приглашение в ЦСКА – это шанс, который нельзя было упустить. Поэтому то, что он сейчас здесь говорит о правильно принятом решении.
 
У Виктора Давила были хорошие результаты в предыдущем футбольном клубе. За прошедшие 106 матчей он забил 33 года и осуществил 13 результативных передач.

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#футбол
#москва
#клуб
#контракт
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Стартовавший в Химках «Кубок Игоря Акинфеева» собрал 16 футбольных команд
21 августа 2023, 18:59

Фото: администрация г. о. Химки

В Химках стартовал турнир команд начинающих игроков ведущих футбольных академий России «Кубок Игоря Акинфеева». Участниками соревнований стали 16 команд спортсменов 2011 года рождения. Игры пройдут 21 и 22 августа на стадионе «Новые Химки», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Это уникальное соревнование поможет вырастить новых талантливых футболистов, поддержать развитие детского футбола в нашем городе и регионе. Мы рады принять турнир в наших Химках! Желаю всем участникам интересной игры», - сказал глава городского округа Дмитрий Волошин.  
Московскую область на турнире представляют футбольные клубы «Химки», «Мастер-Сатурн» и «Витязь». Также в матчах участвуют команды из Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тольятти, Казани, Ростова-на-Дону и Минска.   Награды лучшим командам 22 августа вручит почётный гость турнира, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.  
«Очень хочу, чтобы турнир процветал, был сильнее и лучше. Уверен, что нынешний розыгрыш будет лучшим за пять лет. Мы очень долго работали над нашим детищем, старались сделать его как можно круче и красивее. Сейчас на этом турнире собраны все топы, которые только могут приехать, проходных матчей здесь не будет. Спасибо огромное за помощь в создании и организации турнира Андрею Юрьевичу Воробьёву. Он из года в год даёт большой толчок в развитии соревнований», – заявил Акинфеев.  
Впервые «Кубок Игоря Акинфеева» прошёл в 2018 году. 

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#дмитрий волошин
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#химки
#турнир
#московская область
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Сербский защитник Бабич будет играть за «Спартак»
21 августа 2023, 17:44

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Сербский защитник Срджан Бабич переходит в «Спартак». Об этом сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.
27-летний футболист из испанского клуба «Альмерия». Контракт со «Спартаком» он подписал на три года. Бабичу присвоили шестой номер. А первая тренировка в новом составе пройдёт во вторник, 22 августа.

За испанскую «Альмерию» футболист играл с 2021 года. В этом составе он принял участие в 75 матчах и забил четыре гола. Ранее он входил в состав сербских клубов «Войводина» и «Црвена Звезда», испанский «Реал Сосьедад», а также за «Фамаликан» из Португалии.

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#футбол
#сербия
#россия
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Турнир по гольфу на Кубок главы округа прошел в Дмитрове
21 августа 2023, 16:00

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Традиционный турнир по гольфу проходил в гольф-клубе «Dmitrov Golf Resort» в Курове.
В Кубке главы округа приняли участие 40 участников, среди которые были любители и профессионалы, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Также, игроки смогли насладиться прекрасными живописные видами северного Подмосковья во время игры на поле для гольфа в гольф-клубе «Dmitrov Golf Resort». 

«Принято считать, что гольф — элитарный вид спорта, но это ошибочно, и сегодня гольф набирает популярность у людей, ведь эта игра позволяет быть в хорошей физической форме, развивать точность и глазомер, терпение и выдержку, учит продумывать стратегию, тренируете пространственную ориентацию и дарит хорошее настроение. В нашем округе есть 4 прекрасных поля для гольфа, на которых любой житель как округа, так и гости могут отлично и с пользой провести время. И в нашем округе мы активно развиваем гольф. В этом году в нескольких школах округа открыты бесплатные секции гольфа, где дети знакомятся с игрой, учатся этому олимпийскому виду спорта», — сказал Илья Поночевный, глава Дмитровского городского округа.
По итогам соревнований первое место заняла команда Сергея Самарина и Сергея Лазарева, набравшая 43 очка, далее команда Ирины и Николая Юденковых, которые набрали 42 очка и также 42 очка и ​третье место завоевала команда Анатолия ​Журавлёва и Сергея Коровкина. 

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#дмитровский городской округ
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Джокович выиграл 95-й титул за карьеру, победив Алькараса в финале турнира в Цинцинатти
21 августа 2023, 15:09

Фото: istockphoto/LeArchitecto

Серб Новак Джокович выиграл у испанского теннисиста Карлоса Алькараса в драматичном финале турнира Western & Southern Open серии «Мастерс» в Цинцинатти. Матч закончился со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) и продолжался 3 часа 49 минут, став самым длинным в истории финалов таких соревнований.
Победа над первой ракеткой мира Алькарасом позволила 36-летнему сербскому теннисисту завоевать свой 95-й титул за карьеру, а также сократить до 20 очков отрыв в мировом рейтинге от своего соперника по финалу. У Карлоса сейчас 9 815 очков, у Новака стало 9 795. Третьим идет россиянин Даниил Медведев — 6 260 очков.

Для Джоковича эта победа стала 39-й в турнирах серии «Мастерс». Что касается от общего количества титулов, то серб уже совсем немного отстает от легендарного Джимми Коннорса, на счету которого 104 завоеванных трофея. По личным встречам между Джоковичем и Алькарасом теперь установилось равенство — 2:2.

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