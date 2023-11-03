Российская футбольная сборная проведет товарищеский матч против команды Кубы

Фото: istockphoto/efks
Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч против национальной команды Кубы. Игра пройдет 20 ноября в Волгограде.
По сообщению пресс-службы российской команды, встреча пройдет на «Волгоград-Арене» — стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира 2018 года. Начало игры в 19:30.
В эту паузу для игр сборных сформируется итоговое положение в отборочных группах к чемпионату Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Команды, занявшие в них первые два места, попадут на Евро напрямую. Те сборные, которые останутся третьими, могут попробовать отобраться на чемпионат континента через Лигу наций. Российской сборной, отстраненной от международных соревнований, остается довольствоваться товарищескими играми.
Матч станет третьей домашней для российской команды. 26 марта сборная обыграла в Санкт-Петербурге Ирак со счетом 2:0. А 12 октября в Москве победила участника последнего чемпионата мира в Катаре сборную Камеруна 1:0.
Сборная Кубы занимает 169-ю строчку в мировом рейтинге. В 2023 году она приняла участие в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ, но из группы не вышла.
Читайте также:
Легендарный Лев Яшин вошел в число лучших футболистов в истории чемпионатов мира
Би-би-си: Ушёл из жизни чемпион мира по футболу Бобби Чарльтон
Австралия отказалась проводить чемпионат мира по футболу в 2034 году
В эту паузу для игр сборных сформируется итоговое положение в отборочных группах к чемпионату Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Команды, занявшие в них первые два места, попадут на Евро напрямую. Те сборные, которые останутся третьими, могут попробовать отобраться на чемпионат континента через Лигу наций. Российской сборной, отстраненной от международных соревнований, остается довольствоваться товарищескими играми.
Сборная Кубы занимает 169-ю строчку в мировом рейтинге. В 2023 году она приняла участие в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ, но из группы не вышла.
Читайте также:
Легендарный Лев Яшин вошел в число лучших футболистов в истории чемпионатов мира
Би-би-си: Ушёл из жизни чемпион мира по футболу Бобби Чарльтон
Австралия отказалась проводить чемпионат мира по футболу в 2034 году
Александр Бойцов