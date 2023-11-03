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Российская футбольная сборная проведет товарищеский матч против команды Кубы

03 ноября 2023, 18:01
Фото: istockphoto/efks

Фото: istockphoto/efks

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч против национальной команды Кубы. Игра пройдет 20 ноября в Волгограде.
По сообщению пресс-службы российской команды, встреча пройдет на «Волгоград-Арене» — стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира 2018 года. Начало игры в 19:30.

В эту паузу для игр сборных сформируется итоговое положение в отборочных группах к чемпионату Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Команды, занявшие в них первые два места, попадут на Евро напрямую. Те сборные, которые останутся третьими, могут попробовать отобраться на чемпионат континента через Лигу наций. Российской сборной, отстраненной от международных соревнований, остается довольствоваться товарищескими играми.


Матч станет третьей домашней для российской команды. 26 марта сборная обыграла в Санкт-Петербурге Ирак со счетом 2:0. А 12 октября в Москве победила участника последнего чемпионата мира в Катаре сборную Камеруна 1:0.

Сборная Кубы занимает 169-ю строчку в мировом рейтинге. В 2023 году она приняла участие в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ, но из группы не вышла.

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Хоккейный эксперт Щитов увидел проблему СКА в составе
03 ноября 2023, 15:44

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Хоккейный эксперт Никита Щитов заявил, что СКА демонстрирует не самые лучшие результаты в последнее время преимущественно из-за состава игроков.
«Там подобраны игроки примерно одного плана – быстрые. Но нет связующего звена — думающего хоккеиста, способного читать игру на несколько ходов. Нет диспетчера, который мог бы раздавать передачи. Игроки СКА бегут вперед, создают много моментов, но не хватает в завершении», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Щитов.

Он напомнил, что прошлогодний состав команды сменился, что не очень хорошо повлияло на команду. По его мнению, с определённым составом команды необходимо работать несколько лет слаженно, а какие-либо изменения по усилению проводить точечно.

Накануне в матче с «Авангардос» СК проиграл со счётом 3:5, что стало третьим поражением команды в чемпионате.

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#ск
#хоккей
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Экс-президент «Локомотива» Смородская назвала Чалова мотором ЦСКА
03 ноября 2023, 15:31

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что российский футболист Фёдор Чалов является лидером ЦСКА и очень мощным игроком.
«Чалов добился ощутимого прогресса за последние два года. Нынешний ЦСКА без него представить очень трудно. Они с Кассьеррой поборются за звание лучшего бомбардира РПЛ. Но Федор оказывает больше влияния на игру команды, чем Матео. Чалов — мотор ЦСКА, он справляются с ролью лидера на все 100%», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Отмечается, что на счету футболиста семь забитых мячей в 13 играх чемпионата.

Ранее первый тренер Алексея Миранчука Александр Воронков заявил, что футболисту необходимо покинуть итальянский клуб «Аталанта». Он отметил, что спортсмена в клубе недооценивают.

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#клуб
#рпл
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Стали известны пары в четвертьфиналах Кубка России по футболу
03 ноября 2023, 13:46

Фото: istockphoto/Rost-9D

В пятницу, 3 ноября, прошла жеребьевка, в которой определились соперники по матчам 1/4 финала Пути РПЛ в Кубке России по футболу. Игры стадии плей-офф пройдут в ноябре 2023 года и в марте 2024 года.
«Зенит» из Санкт-Петербурга встретится в 1/4 финала с московским «Динамо». Именно «бело-голубые» выбили питерский клуб из прошлого розыгрыша Кубка России. Остальные пары четвертьфиналистов распределились так: «Оренбург» - ««Спартак», «Ростов» - ЦСКА, «Балтика» - «Локомотив». Первые матчи пройдут 28-30 ноября, ответные — 12-14 марта будущего года.

Многие тренеры считают неоправданно большим такой перерыв между встречами двух команд на стадии 1/4 финала. Тренер «Зенита» Сергей Семак также выразил недовольство тем фактом, что некоторые матчи придется проводить через два дня на третий. По его словам, такой график очень неудобен для клубов, особенно если приходится играть подряд две выездные встречи.

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#футбол
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Подмосковная команда примет участие в соревнованиях по хоккею
03 ноября 2023, 13:44

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные хоккеистки примут участие в соревнованиях «Золотая шайба 3х3». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Команда «Капитан» городского округа Ступино участвует во Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» среди девочек. Турнир такого формата проводится впервые в России.

Соревнования пройдут в трех возрастных категориях 2006-2008 г.р., 2009-2010 г.р. и 2012-2013 г.р Всего примут участие 20 команд и свыше 200 юных хоккеисток со всей страны.

Стоит отметить, что первые матчи пройдет 3 ноября. Также ознакомиться с подробным расписанием игр можно на официальном сайте Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».

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500 подмосковных школьных команд примут участие в новом сезоне «КЭС-БАСКЕТ»
03 ноября 2023, 12:20

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 500 подмосковных школьных команд из Московской области примут участие в новом сезоне школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В новом сезоне лиги примут участие 515 сборных общеобразовательных организаций из 44 городских округов Подмосковья.

С октября по по декабрь пройдут муниципальные матчипо итогам которых команды с лучшими результатами будут представлять свои школы на дивизиональном  и региональном этапах. Они пройдут с января по март.

Кроме этого, соревнования проходят командами государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на территории учебных заведений Московской области.

Стоит отметить, что в первом сезоне проекта «КЭС-БАСКЕТ» приняли участие 129 команд юношей и 71 команда девушек из 26 школ 6 городских округов Подмосковья.

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#спорт
#проект
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Легендарный Лев Яшин вошел в число лучших футболистов в истории чемпионатов мира
03 ноября 2023, 11:26

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Авторитетный ежемесячный английский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов за всю историю чемпионатов мира, начиная с самого первого, прошедшего в Уругвае в 1936 году. В топ-100 16-е место занял знаменитый советский вратарь Лев Яшин.
Первое место занял бразилец Эдсон Арантис ду Насименту, известный всему миру как Пеле. Это единственный футболист в мире, три раза выигрывавший мировое первенство. Пеле приводил команду Бразилии к чемпионству в 1958, 1962 и 1970 годах. В 99 играх за сборную он забил 77 мячей, а всего в его послужном списке более 1000 голов, забитых за «Сантос», «Нью-Йорк Космос» и сборную Бразилии.

Второе место в рейтинге занял аргентинец Лионель Месси, сейчас играющий в США за «Интер Майами». Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», награды, вручаемой лучшему футболисту по итогам года. Он завоевал множество клубных титулов с испанской «Барселоной» и участвовал в пяти чемпионатах мира, но только в 2022 году сумел вместе со своей сборной выиграть заветный трофей.



На третьем месте соотечественник Месси Диего Армандо Марадона. Сборная Аргентины в годы его выступлений была довольно средней командой, но Марадона практически в одиночку сумел сделать ее чемпионом в 1986 году и вывести в финал в 1990, где аргентинцы со счетом 0:1 уступили мощной команде ФРГ. Также Марадона дважды приводил к чемпионству в серии А итальянский «Наполи» — в сезонах 1986/1987 и 1989/1990.

Легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин расположился в этом списке на 16-м месте. В составе национальной команды он участвовал в чемпионатах мира 1958, 1962 и 1966 годов. Во многом благодаря его блестящей игре сборная СССР в 1966 году сумела дойти до полуфинала мирового первенства. В составе советской команды он стал олимпийским чемпионом в 1956 году. Лев Яшин является единственным в истории вратарем, которому по итогам года был вручен «Золотой мяч» как лучшему игроку года (1963 год).

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Подмосковные спортсмены стали призерами соревнований по спортивной аэробике
03 ноября 2023, 10:18

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа

Спортсмены из Можайска приняли участие в международных соревнованиях по спортивной аэробике «Аэроосень-2023». Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.
Можайская делегация приняла участие на турнире в составе сборной команды Московской области. Соревнования проходили в Минске с 27 по 29 октября.

Все спортсмены являются воспитанниками дворца спорта «Багратион».

В «Индивидуальных выступлениях» в мужской категории старше 18 лет первое место занял Александр Блазнин.

Кроме этого, Александр Блазнин с Софией Гареевой стали также золотыми призерами в дисциплине  «Пары 18 ». Соревнования проходили в Минске с 27 по 29 октября. 

Стоит отметить, что будут выступать на «Кубок Московской области» в Солнечногорске.

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Тренер СКА Ротенберг: Ивана Зинченко едва не убили на льду
Тренер Ротенберг: Хоккеист СКА Зинченко едва не погиб во время драки с Вербой
03 ноября 2023, 09:16

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Хоккеисту СКА Ивану Зинченко грозила смертельная опасность во время драки с игроком омского «Авангарда» Марком Вербой. Об этом рассказал главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.
Его возмутили действия судей, которые не остановили поединок после того, как форвард СКА оказался на льду. По неписанным хоккейным законам лайнсмены в этом случае должны были разнять дерущихся, однако они спокойно наблюдали, как Верба продолжает наносить удары лежащему Зинченко. 

Ротенберг сообщил, что у Ивана на голове останется заметный шрам. Тренер также отметил, что все вообще могло закончиться смертельным исходом, если бы один из ударов пришелся точно в висок, так как шлема на голове хоккеиста уже не было. Кроме того, Роман Ротенберг напомнил, что по традиции на матчи СКА в Ледовый дворец многие приходят целыми семьями, а детям вовсе не стоит видеть, как окровавленный хоккеист с трудом покидает лед. Более того, некоторые родители после такого зрелища много раз подумают, прежде чем отдавать своего ребенка в хоккейную секцию, с грустью заключил тренер.

Игра, результат которой несколько отошел в тень, завершилась со счетом 5:3 в пользу коллектива из Омска.
#тренер
#родители
#лёд
#традиции
#хоккей
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В МОК объяснили разницу своих позиций по спортсменам из России и Израиля
02 ноября 2023, 23:37

Фото: iStock/BalkansCat

Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, почему имеет разные позиции в отношении спортсменов из стран, замешанных в палестино-израильского конфликте, и российских атлетов. Об этом пишет «Чемпионат.com».
Ранее МОК заявил, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств своих стран, поэтому организация будет следить за возможными случаями дискриминации атлетов.

«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине — 2022. Это было нарушением действовавшего в то время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», — проинформировали в веб-службе комитета.

С марта 2022 года из-за ситуации на Украине российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях. Однако спустя год МОК рекомендовал международным федерациям допускать атлетов из России и Белоруссии в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. При этом продолжает действовать запрет на участие в соревнованиях спортсменов, выражавших поддержку СВО или связанных с силовыми структурами.

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