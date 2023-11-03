Российская футбольная сборная проведет товарищеский матч против команды Кубы

Хоккеисту СКА Ивану Зинченко грозила смертельная опасность во время драки с игроком омского «Авангарда» Марком Вербой. Об этом рассказал главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.

Его возмутили действия судей, которые не остановили поединок после того, как форвард СКА оказался на льду. По неписанным хоккейным законам лайнсмены в этом случае должны были разнять дерущихся, однако они спокойно наблюдали, как Верба продолжает наносить удары лежащему Зинченко.



Ротенберг сообщил, что у Ивана на голове останется заметный шрам. Тренер также отметил, что все вообще могло закончиться смертельным исходом, если бы один из ударов пришелся точно в висок, так как шлема на голове хоккеиста уже не было. Кроме того, Роман Ротенберг напомнил, что по традиции на матчи СКА в Ледовый дворец многие приходят целыми семьями, а детям вовсе не стоит видеть, как окровавленный хоккеист с трудом покидает лед. Более того, некоторые родители после такого зрелища много раз подумают, прежде чем отдавать своего ребенка в хоккейную секцию, с грустью заключил тренер.



Игра, результат которой несколько отошел в тень, завершилась со счетом 5:3 в пользу коллектива из Омска.

Александр Бойцов