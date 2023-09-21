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Российская сборная опустилась на одну позицию вниз в рейтинге ФИФА

21 сентября 2023, 13:25
Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

ФИФА опубликовала очередной рейтинг лучших футбольных сборных мира. Российская национальная команда потеряла одну позицию и занимает теперь 39-е место.
В период паузы на международные встречи сборная России провела товарищескую игру с командой Катара, которая закончилась со счетом 1:1. Также национальная команда, составленная из игроков не старше 23 лет провела две контрольные встречи с олимпийской сборной Египта, одна из которых закончилась вничью со счетом 1:1, а вторую игру российская команда проиграла 1:2. Результаты матчей молодежной команды не будут учитываться в рейтинге ФИФА.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций 28 февраля 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях, проводимых под их эгидой, из-за ситуации на Украине.


Рейтинг ФИФА возглавляет чемпион мира-2022 сборная Аргентины. На втором месте расположилась команда Франции, соперник аргентинцев по финалу чемпионата мира в Катаре. Третье место занимает сборная Бразилии.

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#рейтинг
#футбол
#сборная россии
#футболист
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Минспорта РФ не будет платить WADA на прежних условиях
21 сентября 2023, 12:47

Фото: iStock/Patrick001

В Министерстве спорта РФ заявили, что ведомство отказывается платить ежегодные взносы WADA на тех условиях, что были ранее. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что взнос со стороны России должен составлять 1,2 миллиона долларов. Такая сумма была высчитана на основании шкалы взносов государства в Совет Европы. Так как еще 16 марта прошлого года российская сторона прекратила свое членство в Совете Европы, взнос на этот год не выплачивался. 

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что бюджет WADA каждый год формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года. Для стран она не несет обязательный характер. 

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#бюджет
#золото
#взнос
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Гендиректор донецкого «Шахтера» Палкин выступил с критикой в адрес ФИФА
21 сентября 2023, 08:36

Фото: istockphoto/efks

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин выступил с резкой критикой руководства Международной федерации футбола (ФИФА). Он заявил, что организация своими действиями развалила украинский футбол.
Палкин имел ввиду связанное с началом спецоперации решение ФИФА, согласно которому иностранные игроки могут в одностороннем порядке приостанавливать контракты с украинскими клубами. Это же, кстати, касается и легионеров, выступающих в российском чемпионате. Гендиректор донецкой команды заявил, что эта мера разрушила украинский футбол. По словам руководителя «Шахтера», многие игроки уехали, а команды не получили за них никакой компенсации. То есть, легионеры перешли в команды других стран совершенно бесплатно.

Ранее Палкин заявлял, что донецкий клуб будет обращаться в Международный арбитражный суд, если клубы из других стран будут пытаться бесплатно переманить игроков «Шахтера». Накануне горняки бесславно проиграли на нейтральном поле в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов португальскому «Порту» со счетом 1:3.

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#суд
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#компенсации
#футбол
#украина
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Подмосковные спортсмены получат премии за медали на Играх стран СНГ
20 сентября 2023, 20:43

Фото: Минспорт МО

Спортсмены Московской области, завоевавшие призовые места на Играх стран СНГ 2023, а также их тренеры получат вознаграждение из бюджета региона. Сумма премиальных составит 7,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Мы находим решения для поддержки наших спортсменов, которые столкнулись с дискриминацией на мировой арене. Благодаря дружественным странам стало возможным проводить масштабные международные соревнования. По решению нашего губернатора все подмосковные призеры и победители Игр стран СНГ и их тренеры за первое место получат 130 тыс рублей, за второе – 100 тыс, за третье– 80 тыс рублей», – сказал глава подмосковного Минспорта Дмитрий Абарёнов
27 спортсменов региона суммарно получат 4,77 млн рублей. Еще 2,43 млн рублей премиальных распределят между 26 личными тренерами победителей и призёров. 
 
Представители Подмосковья выступали на II Играх стран СНГ в составе сборной России. Соревнования в Белоруссии прошли по 20 видам спорта.  Регион представлял 31 атлет в 16 видах. По итогам они завоевали 42 медалей: 21 – высшей пробы, 18 – серебряные и три – бронзовые.

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Подмосковный «Феникс» успешно стартовал на чемпионате России по следж-хоккею

Подмосковные спортсмены заработали три медали первого чемпионата мира по гонкам с препятствиями

79-летняя Людмила Колобанова выиграла Московский марафон в своей возрастной категории
 

 
#минспорт мо
#дмитрий абарёнов
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#московская область
#подмосковье
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Подмосковный «Феникс» успешно стартовал на чемпионате России по следж-хоккею
20 сентября 2023, 19:05

Фото: Минспорт МО

Следж-хоккеисты подмосковного клуба «Феникс» с победы стартовали на чемпионате России. В первом матче турнира они одержали победу над СХК «Ястребы» из Оренбурга, сообщили в пресс-служба Минспорта Московской области.
Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу красногорцев. Единственную шайбу в ворота «Ястребов» забросил нападающий Рамиль Илалутдинов. 
 
Первый круг чемпионата России проходит в Ижевске с 20 по 27 сентября. В участвуют восемь сильнейших команд страны. Следующую игру «Феникс» проведёт 21 сентября. Соперником станет сборная Челябинска.  

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#минспорт мо
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#подмосковье
#московская область
#чемпионат россии
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Кожевников: СКА играет неплохо, надо дать время, чтобы новички сыгрались
20 сентября 2023, 14:53

Фото: iStock/JohnAlexandr

Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился в беседе с «РБ Спорт» своими мыслями о серии неудач СКА в начале сезона КХЛ.
«СКА обязательно поднимется. Нам нужно дать новичкам время для адаптации. Все ребята очень талантливы и молоды», — цитирует Кожевникова «РБ Спорт».

По мнению олимпийского чемпиона, отсутствие Яшкина сказывается на игре, однако есть и другие таланты, которые должны воспользоваться шансом. Он также добавил, что у СКА есть сложности с голами.

Кожевников подчеркнул, что СКА удастся исправить свое положение. По словам спортсмена, выводы следует делать хотя бы после 10 матчей.

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#спорт
#таланты
#рф
#хоккей
#спортсмены
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Футболист Кухарчук: Смену спортивного гражданства буду обдумывать за чаем
20 сентября 2023, 14:21

Фото: iStock/master1305

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук заявил, что смену спортивного гражданства будет обдумывать за чаем. Об этом сообщает «РБ Спорт».
«Давайте так: когда мне сделают предложение о смене гражданства, я вам позвоню, позову в Нижний Новгород, попьем чай и подумаем», — приводит «РБ Спорт» ответ футболиста на вопрос о смене спортивного гражданства.

Кухарчук отметил, что неважно где футболисты будут играть в футбол: в Европе или России, главное — это получение практики. Он также подчеркнул, что во время своего приезда иностранные спортсмены отмечают высокий уровень российских чемпионатов.

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#футболист
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Подмосковные спортсмены заработали три медали первого чемпионата мира по гонкам с препятствиями
19 сентября 2023, 21:49

Фото: Минспорт МО

Спортсмены из Московской области выиграли в составе сборной России золотую и две серебряные медали первого чемпионата мира по гонкам с препятствиями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
Соревнования проходили в шести категориях, в зависимости от возраста и уровня подготовки атлетов. Победителей определяли на четырёх дистанциях – суперкороткой, короткой, длинной, а также в командной гонке.
 
По итогам трёх соревновательных дней чемпионкой мира в гонке национальных команд стала Алиса Петрова. Кроме того, она взяла серебро на длинной дистанции в категории профессионалов. Ещё одну серебряную награду завоевал Олег Прокудин на короткой дистанции среди участников 10-15 лет.
 
Первый официальный чемпионат мира по гонкам с препятствиями прошёл в бельгийском Генке. В соревнованиях участвовали около 3 тыс спортсменов из 55 стран. Россию представляли как спортсмены-любители, так и сборные команды.

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#минспорт мо
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#чемпионат мира
#подмосковье
#московская область
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79-летняя Людмила Колобанова выиграла Московский марафон в своей возрастной категории
19 сентября 2023, 19:38

Фото: пресс-служба Станислава Каторова

Единственная в мире 17-кратная чемпионка международных лыжных марафонов, почётный житель города Реутов Людмила Колобанова выиграла десятый юбилейный Московский международный марафон. Она стала самой возрастной участницей из тех, кто не только вышел на старт, но и добрался до финиша на сложнейшей дистанции 42 км 195 м, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Маршрут проходит по самому центру столицы: набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду. Старт и финиш Московского марафона традиционно проходят в «Лужниках».

На юбилей 38 тыс человек зарегистрировались в качестве участников, и это абсолютный рекорд. Реутовчанка Людмила Колобанова заняла первое место в своей возрастной группе. Она пробежала дистанцию за 5 часов 24 минут и 47 секунд. Московский марафон стал 197-м в любительской карьере спортсменки.
«Это мой 197-й марафон. Мне 79 лет. Я бегу сегодня полный марафон. Двигаться нужно всегда, в любом возрасте! Когда ты двигаешься, всё хорошо – и здоровье лучше, и настроение хорошее», – поделилась Людмила Колобанова перед стартом.
Поздравления с очередной победой известной в Реутове спортсменке передал глава муниципалитета Станислав Каторов
«Людмила Иосифовна заражает всех своим оптимизмом и является активным и неуспокоенным жителем. Член Общественной палаты Реутова, она участвует во всех городских мероприятиях, делает всё для того, чтобы наш город был не только уютным и благоустроенным, но и защищает его имя на всероссийских и международных соревнованиях», – сказал Каторов.  
Легкоатлетка Людмила Колобанова – единственная в мире 17-кратная чемпионка международных лыжных марафонов. Является членом комиссии по общественному контролю Общественной палаты Реутова. Свой первый километр на лыжах Колобанова пробежала в начальной школе за 3 минуты 12 секунд. Это стало отправной точкой спортивной карьеры. В числе личных побед спортсменки – разряды по шахматам и шашкам, конькобежному и лыжному спорту, лёгкой атлетике.

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#станислав каторов
#марафон
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Подмосковные биатлонисты взяли золото и серебро чемпионата России
19 сентября 2023, 19:25

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на летних стартах чемпионата России по биатлону. На их счету – золото и серебро соревнований, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Кирилл Стрельцов стал лучшим в индивидуальной гонке на 20 км, допустив один промах. А Анастасия Гореева показала второе время на дистанции 7,5 км среди девушек. 
 
Оба биатлониста представляют Московский областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и областную Спортивную школу олимпийского резерва «Истина».
 
Заключительные гонки чемпионата проходят в Тюмени на базе Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
 
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