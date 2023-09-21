Российская сборная опустилась на одну позицию вниз в рейтинге ФИФА

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ФИФА опубликовала очередной рейтинг лучших футбольных сборных мира. Российская национальная команда потеряла одну позицию и занимает теперь 39-е место.
В период паузы на международные встречи сборная России провела товарищескую игру с командой Катара, которая закончилась со счетом 1:1. Также национальная команда, составленная из игроков не старше 23 лет провела две контрольные встречи с олимпийской сборной Египта, одна из которых закончилась вничью со счетом 1:1, а вторую игру российская команда проиграла 1:2. Результаты матчей молодежной команды не будут учитываться в рейтинге ФИФА.
Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций 28 февраля 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях, проводимых под их эгидой, из-за ситуации на Украине.
Рейтинг ФИФА возглавляет чемпион мира-2022 сборная Аргентины. На втором месте расположилась команда Франции, соперник аргентинцев по финалу чемпионата мира в Катаре. Третье место занимает сборная Бразилии.
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Александр Бойцов