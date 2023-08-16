Российская шахматистка Горячкина одержала победу и вышла в финал Кубка мира

Сильная жара обрушится на жителей Москвы с 16 по 18 августа. Днём температура воздуха достигнет +31. Спортивный врач Илья Мелехин напомнил, что в такую погоду тренироваться по особым правилам, чтобы не навредить организму. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».