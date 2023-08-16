Российская шахматистка Горячкина одержала победу и вышла в финал Кубка мира

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Российская шахматистка Александра Горячкина одержала победу над китаянкой Тань Чжунъи в полуфинале Кубка мира. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне, 15 августа, российская спортсменка обыграла китаянку в первом полуфинале. Сегодняшняя игра завершилась вничью на 66-м ходу.
Ранее украинская шахматистка Анна Музычук и болгарская спортсменка Нургюл Салимова также завершили игру вничью.
В четверг, по итогам тай-брейка, будет определена дальнейшая соперница Александры Горячкиной.
Напомним, что Кубок мира проходит в Баку. Он стартовал 29 июля. В конце соревнований будет определено, кто пойдёт на турнир, чтобы получить звание чемпиона мира. Российские и белорусские шахматисты участвуют в нейтральном статусе.
Читайте также:
Во втором этапе Кубка Сергея Карякина сыграли порядка 250 шахматистов
Российский шахматист Демченко будет выступать под флагом Словении
Новый шахматный клуб для взрослых и детей появится в Видном
Ранее украинская шахматистка Анна Музычук и болгарская спортсменка Нургюл Салимова также завершили игру вничью.
Напомним, что Кубок мира проходит в Баку. Он стартовал 29 июля. В конце соревнований будет определено, кто пойдёт на турнир, чтобы получить звание чемпиона мира. Российские и белорусские шахматисты участвуют в нейтральном статусе.
Читайте также:
Во втором этапе Кубка Сергея Карякина сыграли порядка 250 шахматистов
Российский шахматист Демченко будет выступать под флагом Словении
Новый шахматный клуб для взрослых и детей появится в Видном
Анастасия Чинкова