Российская теннисистка Александрова разгромно проиграла чешской спортсменке Вондроушовой

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У 20-я ракетки мира Екатерины Александровой не получилось выйти в 1/8 Открытого чемпионата США по теннису.
«МК» пишет, что Александрова проиграла чешке Маркете Вондроушовой, которая занимает 9 место в рейтинге. Счёт: 2:6, 1:6.
Встреча длилась 57 минут. Александрова реализовала 2 брейпонта из 2, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала ни один эйс. На с чету Водроушовой подача навылет, 3 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.
В следующем туре чешская спортсменка на US Open встретится с американкой Питой Стирн. Ранее Маркета Водроушова побеждала на другом турнире Большого шлема – Уиммблдоне.
Из российских теннисисток в 1/8 прошла только 14-я ракетка мира Дарья Касаткина. В матче третьего круга она обыграла Гретье Миннен – 6:3, 6:4. За выход в четвертьфинал россиянка будет бороться с белорусской Ариной Соболенко. Ранее теннисистки 6 раз встречались на корте. Касаткина побеждала 2 раза.
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Встреча длилась 57 минут. Александрова реализовала 2 брейпонта из 2, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала ни один эйс. На с чету Водроушовой подача навылет, 3 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.
В следующем туре чешская спортсменка на US Open встретится с американкой Питой Стирн. Ранее Маркета Водроушова побеждала на другом турнире Большого шлема – Уиммблдоне.
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Мария Фирсова