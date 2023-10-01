Российская теннисистка Кудерметова выиграла турнир WTA в Токио

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала победительницей турнира WTA в Токио.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.
В финале турнира категории WTA 500 российская спортсменка оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, которая занимает четвертую строку рейтинга WTA. Встреча длилась 1 час 24 минуты и закончилась со счётом 7:5, 6:1.
26-летняя Вероника Кудерметова (19-я ракетка мира) второй раз выиграла трофей в одиночном разряде WTA. Первый титул был завоеван в 2021 году в Чарльстоне.
WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) решили не отстранять россиян от соревнований. Спортсмены выступают на турнирах в нейтральном статусе.
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В финале турнира категории WTA 500 российская спортсменка оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, которая занимает четвертую строку рейтинга WTA. Встреча длилась 1 час 24 минуты и закончилась со счётом 7:5, 6:1.
WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) решили не отстранять россиян от соревнований. Спортсмены выступают на турнирах в нейтральном статусе.
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Мария Фирсова