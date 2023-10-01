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Российская теннисистка Кудерметова выиграла турнир WTA в Токио

01 октября 2023, 09:34
Фото: iStock/icetocker

Фото: iStock/icetocker

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала победительницей турнира WTA в Токио.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

В финале турнира категории WTA 500 российская спортсменка оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, которая занимает четвертую строку рейтинга WTA. Встреча длилась 1 час 24 минуты и закончилась со счётом 7:5, 6:1.


26-летняя Вероника Кудерметова (19-я ракетка мира) второй раз выиграла трофей в одиночном разряде WTA. Первый титул был завоеван в 2021 году в Чарльстоне.

WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) решили не отстранять россиян от соревнований. Спортсмены выступают на турнирах в нейтральном статусе.

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«Оренбург» впервые в истории обыграл питерский «Зенит»
«Зенит» из Санкт-Петербурга впервые в истории проиграл «Оренбургу»
30 сентября 2023, 15:00

Фото: istockphoto/Rost-9D

В Оренбурге завершился матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между одноименной местной командой и «Зенит». Неожиданную победу со счетом 3:1 одержали хозяева поля.
Эта победа для «Оренбург» стала первой в истории противостояния двух команд. В предыдущих девяти встречах восемь раз верх брал «Зенит», а одна игра завершилась вничью. Разница мячей в этих матчах была 24:8 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. В 10-м туре нынешнего чемпионата неприятная для оренбуржцев традиция была прервана.

Счет в матче открыли зенитовцы уже на 2-й минуте. После точной передачи Данилы Кругового гол забил бразилец Густаво Мантуан. «Оренбург» отыгрался довольно быстро: фланговый навес головой замкнул Дмитрий Воробьёв. После этого «Зенит» много владел мячом, атаковал, бил по воротам, но мяч туда не шел. Самый реальный момент упустил Вендел, когда после несогласованных действий вратаря оренбуржцев Сысуева и защитника Гойковича вышел один на один. Но голкипер сам исправил свою оплошность, ногой отбив мяч, летевший в угол ворот. А почти сразу после этого «Оренбург» еще дважды огорчил вратаря питерцев Васютина. Сначала после розыгрыша углового в упор его пробил Матиас Перес. А на 36-й минуте аргентинец Брайан Мансилья мастерским ударом в угол установил окончательный счет встречи.

«Зенит» с 17-ю очками остался на третьей строчке в турнирной таблице, но по итогам тура его могут обойти «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Меньше очков после десяти игр, а именно 16, у «Зенита» было в последний раз еще при Лучано Спалетти в сезоне 2011/2012. Впрочем, тогда команда с берегов Невы все равно стала чемпионом.

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#победа
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ESPN: Боксёры Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на бой
30 сентября 2023, 01:44

Фото: iStock/Stanislav_Chegleev

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе, который пройдет в Эр-Рияде либо 23 декабря, либо в январе 2024 года. Об этом сообщает в соцсети Х промоутерская компания Top Rank.
На счету украинского боксёра сейчас 21 победа в 21 поединке. Усик — чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. В активе Тайсона Фьюри, являющегося чемпионом по версии WBC — 33 победы и ничья.

«Это самый большой бой, который только возможен в нашем виде спорта. Спасибо Его Превосходительству Турки ибн Абдулу-Мухсину и Главному управлению по делам развлечений в Саудовской Аравии», — отметил менеджер Фьюри Фрэнк Уоррен.

Турки ибн Абдул-Мухсин — это советник короля Салмана Аль-Сауда и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии. Он самым первым опубликовал пост о подписании контракта с пресс-релизом. За первый же час его сообщение в итоге собрало более 1,7 млн просмотров.

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#бокс
#контракт
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Экс-президент «Локомотива» Смородская раскритиковала работу Галактионова
Экс-президент «Локомотива» Смородская не видит ничего выдающегося в Галактионове
29 сентября 2023, 17:43

Фото: iStock/Steevy84

Экс-президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская оценила работу главного тренера Михаила Галактионова в интервью изданию «РБ Спорт».
Она отметила, что пока не видит в работе Галактионова ничего выдающегося. По её мнению, победа, которую одержал «Локомотив» над петербургским «Зенитом» – это совершенно не значительный результат. 

При этом собеседница «РБ Спорт» заявила, что не может со стороны наблюдать за ситуацией детально, поэтому решать вопрос с главным тренером должно нынешнее руководство клуба. Смородская предположила, что в команде мог разгореться конфликт, что и влечёт за собой неудачи.

Ближайший матч «Локомотива» состоится 30 сентября. Команда сыграет с нижегородским «Пари НН» на своём домашнем стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра начнётся в 14:15 мск.

Напомним, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов пришёл в клуб в ноябре прошлого года. До этого он был тренером «Пари НН».

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#спорт
#тренер
#матч
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Российские паралимпийцы смогут выступить на играх в Париже в нейтральном статусе
29 сентября 2023, 16:52

Фото: istockphoto/istockphoto

Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх в Париже в 2024 году в индивидуальном и нейтральном статусе. Такое решение было принято на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) в Манаме (Бахрейн).
Как указано в сообщении пресс-службы IPC, Паралимпийский комитет России (ПКР) частично отстранен от членства в организации, однако российские спортсмены смогут принять участие в играх в Париже без флага и гимна, в нейтральном статусе. Условия допуска подразумевают неучастие россиян в командных дисциплинах. Спортсмены смогут выступать только в индивидуальных видах паралимпийской программы.

В ноябре прошлого года было объявлено об отстранении ПКР из-за невыполнения обязательств в качестве члена международной организации. Летние Паралимпийские игры пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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#спортсмены
#паралимпийские игры
#россия
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Экс-футболист «Динамо» Терехин дал прогноз предстоящей игре команды с «Ахматом»
Экс-футболист «Динамо» Терехин: матч команды с «Ахматом» завершится ничьёй
29 сентября 2023, 16:15

Фото: iStock/efks

Экс-футболист клуба «Динамо» Олег Терехин спрогнозировал результат предстоящей игры московского клуба с «Ахматом» из Грозного. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Футболист выразил надежду на то, что «Динамо» будет меньше пропускать голы. Однако он добавил, что сейчас складывается такая тенденция – многие клубы часто пропускают. 

При этом, собеседник «РБ Спорт» отметил, что недавно пришедший в клуб главный тренер Марцел Личка ещё мало работал с новой командой, поэтому не стоит винить его в неудачах «Динамо».

Также Терехин оценил игру «Ахмата». По его словам, команда за последние игры показала хороший настрой и неплохие результаты, поэтому, если предстоящий матч закончится ничьёй – это будет хороший итог.  

Бывший футболист «Динамо» предположил, что игра закончится с равным счётом 1:1.

В настоящее время «Динамо» занимает пятую строчку (15 очков в активе) турнирной таблицы РПЛ, а «Ахмат» – десятую (11 очков). 

Матч между командами «Динамо» и «Ахмат» пройдёт 1 октября в 19:00 на домашнем стадионе второй команды в Грозном. 

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#футбол
#матч
#спорт
#тренер
#клуб
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ФК «Химки» вышел в пятый раунд Кубка России
29 сентября 2023, 14:41

Фото: сайт ФК «Химки»

Футбольный клуб «Химки» обыграл на выезде московский клуб Медиалиги 2Drots в матче четвёртого раунда «пути регионов» Кубка России. Встреча на стадионе «Москвич» завершилась со счётом 2:0.
Голы забил Кирилл Панченко на 15-й и 59-й минуте. На 25-й ганский игрок 2Drots Годфред Клуцей получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. А в добавленное к первому тайму время полузащитник химчан Бутта Магомедов не смог реализовал пенальти – его отразил вратарь хозяев Дмитрий Сычёв.  Жеребьёвка следующей стадии турнира состоится 29 сентября. Матчи пройдут 17-19 октября.

По регламенту Кубка России 16 клубов Российской премьер-лиги на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, занявшие первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов». А вот занявшие четвёртые места клубы завершат выступление. 
 
Команды «пути регионов» сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие выйдут в плей-офф, который пройдёт по системе вылета из турнира после двух поражений.
 
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#фк химки
#кубок россии
#соревнования
#турнир
#матч
#московская область
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Хоккеисты «Витязя» прервали серию из восьми поражений в чемпионате КХЛ
29 сентября 2023, 14:27

Фото: Сайт ХК «Витязь»

Подмосковный «Витязь» с минимальным счётом 1:0 обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в ледовом дворце «Арена Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершилась победой хозяев в дополнительное время.
В трёх периодах команды не забросили ни одной шайбы. Победный гол у подопечных Александра Завьялова в овертайме оформил Владимир Галузин.  

Таким образом, «Витязь» прервал серию из восьми подряд поражений. Победа над «Ладой» стала для подмосковного клуба лишь второй в текущем розыгрыше КХЛ. Первую он одержал в игре с «Адмиралом» ещё 6 сентября.

В следующем матче 2 октября ХК «Витязь» сыграет в гостях с ЦСКА. 

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#витязь
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#кхл
#балашиха
#московская область
#подмосковье
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Reuters: «Барселону» могут исключить из Ла Лиги и еврокубков
29 сентября 2023, 09:32

Фото: istockphoto/RFarrarons

Знаменитая испанская «Барселона» может надолго исчезнуть с футбольной карты Европы. Клубу предъявлено официальное обвинение о даче взятки бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Негрейре.
В начале 2023 года прокуратура Барселоны подала иск против клуба и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции и выплатах судье. Выяснилось, что Негрейра за два года получил от каталонского футбольного гранда порядка 7,3 миллиона евро. Выплаты бывшему функционеру, которые носили неопределенный характер, были признаны коррупционным преступлением. Суд посчитал, что ни одно должностное лицо не может и не должно получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих прямых обязанностей.

Накануне, 28 сентября, в офисах RFEF произошли обыски. Если вина каталонского клуба будет доказана, «Барселону» отправят из Ла Лиги во второй дивизион испанского чемпионата, а также исключат из еврокубков.

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#суд
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#прокуратура
#выплаты
#футбол
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WADA допустило нарушение при оповещении Валиевой о положительной допинг-пробе
29 сентября 2023, 04:58

Фото: iStock/Ivan-balvan

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило процессуальное нарушение при оповещении фигуристки из РФ Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе. Об этом пишет РИА Новости.
По информации агентства, Валиева не получила уведомление от WADA о положительном результате пробы, которая была взята у неё во время чемпионата России 2021 года.

«Уведомление пришло сперва в Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК), а только после этого тренеру спортсменки Этери Тутберидзе», — цитирует РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.

С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по делу Камилы Валиевой. В ходе заседаний выслушают четыре стороны - саму фигуристку, ISU, WADA и Российское антидопинговое агентство.

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#фигурист
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