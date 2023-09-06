Российские и белорусские атлеты смогут выступать в Чехии за иностранные клубы

Фото:: РИА Новости/Стрингер
Спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать в Чехии, если они будут находиться в качестве легионеров в иностранных командах, а не представлять свою страну. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.
В августе футбольный клуб «Тобол» из Казахстана готовился приехать в Чехию для проведения ответного матча плей-офф Лиги конференций с командой «Виктория» (Пльзень). Тогда чешские власти запретили въезд в страну россиянам Ивану Коновалову, Альберту Габараеву и Павлу Кириенко, а также белорусу Павлу Забелину.
Читайте также:
Президент Чехии призвал сдержанно относиться к оценке прогресса ВСУ
World Aquatics запретила допущенным к турнирам россиянам общаться со СМИ
Теннисистка Павлюченкова сообщила о недопуске на турнир WTA в Праге
Александр Бойцов