Российские игроки «Коламбуса» установили уникальное достижение в НХЛ

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Российские хоккеисты, выступающие за «Коламбус Блю Джекетс» установили уникальное достижение для Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Впервые в истории лиги четыре разных игрока из России, играющие в одной команде, забросили по шайбе.
У Воронкова и Проворова в текущем чемпионате по две заброшенные шайбы, у Чинахова — четыре, у Марченко — семь. «Коламбус» с 18 набранными очками занимает предпоследнее, 15-е место в Восточной конференции НХЛ.
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