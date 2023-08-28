Российские киберспортсмены будут участвовать в международных турнирах с флагом и гимном

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Российским киберспортсменам разрешили выступать на международных турнирах под своим флагом и с государственным гимном. Это решение было принято на собрании Международной Федерации Киберспорта (IESF), которое состоялось 28 августа.
Отмечается, что за снятие с российских спортсменов запрета на выступление под национальными символами проголосовали 32 делегата, 13 выступили против, а 25 воздержались. Остается ждать возвращения национальных символов нашим атлетам и в большом спорте.
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Александр Бойцов